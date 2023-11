Westlaanrun wordt AVR/Memorial Carlos Goethals

Zaterdag kunnen de lopers zich opmaken voor de eerste editie van de AVR-Run/Memorial Carlos Goethals, de opvolger van de bekende Westlaanrun. De organisatoren, de Koninklijke Atletiekvereniging Roeselare, verwachten zo’n 500 deelnemers aan de start in de vijf wedstrijden.

De start- en aankomstplaats is de Groenestraat in Roeselare, en dit ter hoogte van het MSKA. “Tot vorig jaar was deze wedstrijd inderdaad bekend als de ‘Westlaanrun’”, opent KAVR-bestuurslid Norbert Dewulf. “Onze wedstrijdsponsor, landbouwmachineproducent AVR, stond er echter op om hun naam in de wedstrijdnaam te zetten. Aangezien de Westlaan niet meer echt in het parcours is opgenomen, was dit geen enkel probleem.”

“Het concept blijft sowieso hetzelfde met drie kidswedstrijden over 200, 400 en 800 meter. De eerste wedstrijd daarvan start om klokslag 14 uur. Achteraf is er nog de traditionele stratenlopen over 3,5 en 10,5 kilometer. Die eerste wedstrijd start om 14.30 uur, de tweede om 15.15 uur.”

“Het parcours is in vergelijking met de vorige edities niet gewijzigd, met de Groenestraat als start- en aankomstplaats. Het prijzengeld is wel een stuk omhoog. Vroeger kregen enkel de podiumwinnaars per categorie een geldprijs, nu is dat al de top 10. Dat zorgt ervoor dat er nu al 30 procent meer voorinschrijvingen zijn dan anders. Vorig jaar zijn we gestrand op zo’n 400 deelnemers. Nu willen we rond de 500 eindigen, zeg maar getal dat we haalden net voor de coronaperiode.”

Bedrijvenklassement

Vorig jaar startten de organisatoren met een bedrijvenklassement. “Vorig jaar waren er twee bedrijven die streden om de aparte titels: meeste deelnemers per bedrijf die aankomen en deze van bedrijf met het beste resultaat, nu hebben er al vijf regionale bedrijven zich ingeschreven. Ook dat kent dus een gestadige groei”, besluit de 66-jarige Rumbekenaar. (SBR)