Westkustgemeenten en Veurne starten met opleidingstraject in zoektocht naar brandweervrijwilligers

De Westkustgemeenten De Panne, Nieuwpoort en Koksijde bundelen samen met stad Veurne de krachten om extra brandweervrijwilligers te vinden voor zone Westhoek. Er wordt een opleidingstraject voor eigen medewerkers gestart. “Binnen de werkuren kan de opleiding tot brandweervrijwilliger gevolgd worden”, klinkt het.

Brandweer Westhoek ondernam de voorbije maanden al verschillende initiatieven in de zoektocht naar nieuwe vrijwilligers. De voorbije twee jaar konden ze daardoor een extra instroom van 92 kandidaten bekomen. Tegelijkertijd zwaaien er elk jaar wel ongeveer 55 mensen af. Het maakt dat er op dit moment nog steeds een tekort van ongeveer 100 mensen is in de zone. De Westkustgemeenten De Panne, Nieuwpoort en Koksijde willen daar nu samen met stad Veurne iets aan doen. Ze starten een opleidingstraject tot brandweervrijwilliger voor de eigen medewerkers.

Opleiding eigen medewerkers

“Het tekort is een stevig veiligheidsprobleem en het is er één die snel moet worden aangepakt”, melden de lokale besturen. “Met ons initiatief zorgen we voor een extra boost. Zo kunnen de eigen medewerkers tijdens de werkuren de opleiding tot brandweervrijwilliger volgen. Nadat deze medewerkers de opleiding succesvol hebben afgewerkt, krijgen ze dienstvrijstelling als ze worden opgeroepen voor brandweertaken.”

“Dit is een unieke kans voor de medewerkers om hun avontuurlijke kant te ontdekken en tegelijkertijd onze gemeentes veilig te helpen houden. Bijkomend worden de medewerkers/brandweervrijwilligers, naast hun reguliere wedde, ook extra vergoed voor de interventies. Dit aanbod geldt óók voor medewerkers die niet in De Panne, Veurne, Nieuwpoort en Koksijde wonen, maar er wel werken. Ze kunnen hun inzetbaarheid namelijk beperken tot oproepen tijdens de werkuren.”

Infosessie

De medewerkers die interesse toonden om als brandweervrijwilliger aan de slag te gaan woonden vrijdagochtend een infosessie bij in De Boare in De Panne. Daar kregen ze de nodige duiding over het traject. Heel wat van hun collega’s, die al actief zijn als brandweervrijwilliger, waren aanwezig om de ervaringen te delen. Wie zelf zin heeft om als brandweervrijwilliger aan de slag te gaan, maar niet werkt bij van deze lokale besturen is uiteraard ook welkom om Brandweer Westhoek te versterken.