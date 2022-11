Westkerke krijgt nieuwe kerstverlichting: “Inwoners lichtpuntjes bieden in deze donkerste periode”

De voorbije dagen was de technische dienst volop in de weer om in de stad en deelgemeenten van Oudenburg de kerstverlichting te plaatsen. Ondanks de energieprijzen wil het stadsbestuur sfeer brengen tijdens de eindejaarperiode en doet dat onder het motto Laat kerst niet uitdoven.

“We willen onze inwoners in deze donkerste periode van het jaar toch lichtpuntjes bieden en doen dat sedert 2019 met duurzame led”, zegt burgemeester Anthony Dumarey.

Kerstpiemels

In Oudenburg zelf wordt opnieuw de in het begin van de bestuursperiode vernieuwde kerstverlichting gebruikt, in Ettelgem en Roksem staan intussen de wereldberoemde ornamenten, die twee jaar geleden bestempeld werden als kerstpiemels.

Westkerke krijgt dit jaar nieuwe verlichting in de vorm van kunstkerstboompjes. De kerstverlichting zal branden van 5 tot 8 uur en ’s avonds als het donker wordt tot 23 uur. Door de energiecrisis besliste de stad al om sinds 8 oktober de straatverlichting op lokale wegen te doven tussen 23 uur en 5 uur, met uitzondering van de vrijdag- en zaterdagnacht. (LIN)