Westhoekburgemeesters onthullen gedenkplaat ter nagedachtenis gesneuvelden WO I in La Chartreuse de Neuville

In Neuville-sous-Montreuil (departement Pas-de-Calais) onthulden enkele Westhoekburgemeesters op zaterdag 11 juni een gedenkplaat ter nagedachtenis van de 599 mensen die tijdens de Eerste Wereldoorlog overleden in La Chartreuse de Neuville. In de Kartuizerabdij, die dienst deed als burgerhospitaal, verbleven tijdens WO I namelijk vijfduizend vluchtelingen uit de ruime Westhoek.

In 2014 kwam het bestaan van een vergeten Belgische begraafplaats in Neuville-sous-Montreuil aan het licht. Deze begraafplaats ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de Kartuizerabdij van Neuville-sous-Montreuil als Belgisch hospitaal werd ingericht. De Belgische vluchtelingen, hoofdzakelijk afkomstig uit de Westhoek, die er toen verbleven en overleden werden er begraven op een grafheuvel niet ver van de abdij. Maar in de loop der jaren werden alle grafzerken verwijderd en raakte de begraafplaats vergeten. Nu is het een weide waar koeien grazen. De begraafplaats is vandaag de dag volledig verdwenen en er rest geen enkel spoor meer van de graven.

Herdenkingstuin

Sinds 2014 ijvert Westhoekoverleg voor een gepaste herdenking van dit bijna vergeten stukje Belgische geschiedenis. “Reeds in 2016 werden infoborden geplaatst en bewegwijzering aangebracht”, zegt Dieter Hoet, algemeen directeur van DVV Westhoek en coördinator van het Westhoekoverleg. “In 2020 werd een samenwerkingsovereenkomst opgestart voor de aanleg van een herdenkingstuin.”

Die herdenkingstuin, die de naam Jardin de la Mémoire kreeg, ligt buiten de kloostergebouwen aan het begin van de oprijlaan. De tuin biedt een uitzonderlijk mooi zicht op de grafheuvel die zich in vogelvlucht zo’n 250 meter verderop bevindt en is heel het jaar door vrij toegankelijk. Op zaterdag 11 juni werd in aanwezigheid van enkele Westhoekburgemeesters, voormalig gouverneur van West-Vlaanderen Paul Breyne en familieleden van overledenen een herdenkingsplaat met de namen van de 599 overledenen onthuld.

Respect voor de overledenen

“La Chartreuse de Neuville was het grootste Belgische burgerhospitaal in Europa”, zegt Lode Morlion, burgemeester van Lo-Reninge. “Tussen maart 1915 en april 1919 verbleven er bijna 5.000 vluchtelingen in de Kartuizerabdij. Binnen de abdij was er ook een schoolkolonie onder de hoede van enkele religieuzen en zelfs een materniteit. Zo werd Frans Degraeve, ooit kapper in de Weststraat en een bekend figuur in Lo, er geboren op 31 mei 1916. Maar er vielen ook overlijdens te betreuren door ziekte of verwondingen. Onder hen 26 burgers uit Lo-Reninge, meer bepaald 10 uit Reninge, 8 uit Lo, 4 uit Pollinkhove en ook 4 uit Noordschote. Met de herdenkingsplaat willen we respect betuigen aan de mensen die stierven in het Belgische hospitaal en hen in alle sereniteit herdenken.”

“En er is trouwens nog een belangrijke link met Lo-Reninge”, besluit de burgemeester. “De Chartreuse-abdij was namelijk ook één van de drie locaties waar de kunstschatten uit de Sint-Pieterskerk in Lo werden bewaard tijdens de Eerste Wereldoorlog.”