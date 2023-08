Westhoek Oldtimer Club steunt vzw Vrienden der Blinden met 2.000 euro

Toen een aantal leden van de Westhoek Oldtimer Club een bezoek brachten aan De Vrienden der Blinden vzw in Koksijde, overhandigden ze de organisatie ook een cheque van 2.000 euro. De Westhoek Oldtimer Club (WOC) werd in 2021 officieel boven de doopvont gehouden in De Panne en oogstte toen al bij hun eerste picknickrondrit succes, want meer dan 50 deelnemers schreven zich in. Intussen telt de club zo’n 200 leden en werd er na een reorganisatie gekozen voor een nieuw bestuur, bestaande uit drie bestuursleden en drie effectieve leden, en werd de maatschappelijke zetel verplaatst naar Snaaskerke. “We koppelen onze activiteiten ook elk jaar aan goede doelen. Deze keer hebben we na de interessante uiteenzetting en demonstratie van blindengeleidehonden bij de Vrienden der Blinden een bijdrage van 2.000 euro aan de vzw overgemaakt”, vertelt voorzitter Erwin Maes.

“Het geld zullen we besteden aan het project Speelweide, een gefaseerd project waarbij er naast de realisatie van twee speelweides ook een werkpad zal worden aangelegd”, zegt Ann Derycke van Vrienden der Blinden vzw. “Dit werkpad zal het straatbeeld nabootsen, zodat onze beginnende honden-studenten kunnen wennen zonder dat ze worden afgeleid door te veel andere prikkels.” Op 17 september staat er opnieuw een rondrit op de agenda van de WOC. “Het goede doel van deze rondrit zijn de kinderen van vzw Nest uit De Haan (een thuis voor kinderen en jongeren met diverse noden zoals leermoeilijkheden, een mentale beperking of gedrags- en emotionele problemen). We voorzien die dag voor alle kinderen een maaltijd en animatie”, legt Erwin uit. “Voor deze rondrit kunnen zowel leden als niet-leden zich inschrijven via de website www.westhoek-oldtimer-club.be/, tot 13 september. De rondrit kan gereden worden met het roadbook bolletje-pijl en met de QR code van RouteYou. Leden betalen 70 euro en niet-leden 75 euro per deelname per wagen en twee personen, per persoon betaal je 30 euro extra. Vermeld bij betaling op de rekening van WOC BE82 0018 4420 9668: rit van 17 september naam, adres, e-mailadres en de keuze vol-au-vent of stoofvlees.” (MVO/foto MVO)