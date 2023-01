West-Vlamingen zijn meest verdraagzaam

Van verkeersagressie over drugsoverlast tot sluikstorten en zwerfvuil: van alle deelnemers in de Veiligheidsmonitor van de federale politie ant-woorden de West-Vlamingen het vaakst dat ze er ‘helemaal geen probleem’ mee hebben. We voelen ons ook het minst onveilig en zijn het meest ‘heel tevreden’ over onze politie.

De Veiligheidsmonitor is een grootschalige enquête van de federale politie, waarbij er onder meer gepeild wordt naar het algemene onveiligheidsgevoel bij de bevolking en het belang dat gehecht wordt aan bepaalde criminaliteitsfenomenen. De vorige Veiligheidsmonitor dateert van 2018. Uit de cijfers voor 2021 blijkt dat bijna één op de tien Belgen zich altijd of vaak onveilig voelt. In West-Vlaanderen is dat slechts vijf procent, het minste van alle provincies.

Hoogste percentage

Uit de resultaten blijkt bovendien dat West-Vlaanderen zich de titel van Meest Verdraagzame Provincie van het land mag aanmeten. Voor meer dan tien fenomenen stellen de ondervraagde West-Vlamingen van alle deelnemers het vaakst dat ze er in hun onmiddellijke omgeving helemaal geen probleem mee hebben. Dat is onder andere het geval voor verkeersagressie, geluidshinder door buren, overlast door samenscholingen of drugs en alcohol, vandalisme, graffiti, sluikstorten en zwerfvuil. We zijn ook het meest tevreden over onze politie: 14,5 procent van de West-Vlamingen zegt heel tevreden te zijn over de politie. Dat is het hoogste percentage van alle Vlaamse provincies.

Ook opvallend: we zijn wel minst geneigd de deur te openen voor onbekenden

Nog een opmerkelijk resultaat: in West-Vlaanderen is men het minst geneigd om de deur open te doen voor onbekenden. Maar liefst 16,4 procent van de mensen zegt altijd zijn of haar voordeur dicht te houden als er onbekenden aanbellen.

Kampioen

Ook in fietsen laten graveren door de politie zijn we kampioen: ruim 44 procent van de West-Vlaamse respondenten heeft dat gedaan. Hoewel we dus de weg naar de politie kennen, blijken West-Vlamingen het minst op de hoogte van samenwerkingsverbanden tussen politie en burger, zoals bijvoorbeeld de buurtinformatienetwerken. Slechts acht procent van de West-Vlamingen gebruikt dit, bijna de helft van onze provinciegenoten kent het systeem zelfs niet.