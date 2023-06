West-Vlamingen vinden vlotst de weg naar Tele-Onthaal

Van het totale aantal oproepen naar Tele-Onthaal in Vlaanderen is het hoogste percentage afkomstig uit West-Vlaanderen. Dat blijkt donderdag uit cijfers die Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft bekendgemaakt tijdens een bezoek aan Tele-Onthaal in Brugge.

Tele-Onthaal West-Vlaanderen ontving in 2022 31.889 oproepen via de telefoon en chat. Bijna zeven op de tien van de oproepers zijn vrouwen. Van het totale aantal oproepen in Vlaanderen komt een kwart uit West-Vlaanderen, dat is het hoogste percentage van alle provincies.

Diverse thema’s

“De oproepen gaan over de meest diverse thema’s. We zien vooral vragen over relaties en mentale gezondheid maar ook eenzaamheid, waarbij vaak oproepen van alleenwonenden op zoek naar een luisterend oor. Achter elk van die oproepen zit iemand in een kwetsbare situatie, met grote en kleinere zorgen, met nood aan een luisterend oor, een gesprek, een doorverwijzing vaak, eventueel naar gespecialiseerde hulp”, zegt minister Crevits.

In 2022 zag Tele-Onthaal West-Vlaanderen een stijging in het aantal oproepen met 1,9 procent tegenover 2021. In vergelijking met 2019 gaat het om een stijging van 12 procent. Vooral het aantal chatgesprekken is sterk gestegen. Een derde van het totaal aantal Vlaamse chatoproepen komt uit West-Vlaanderen.

© BELGA/JONAS D'HOLLANDER

Het grootste deel van de oproepers zijn vrouwen, met 67,7 procent. Op het vlak van leeftijd raadplegen vooral 50- tot 59-jarigen Tele-Onthaal. Bijna zes op de tien van de oproepers zijn alleenwonenden. De helft van de vragen gaan over relaties en gezondheid.

Tijdens haar bezoek kondigde Vlaams minister Hilde Crevits aan dat ze in een extra investering van 113.000 euro voorziet om de kilometervergoeding van de zeshonderd vrijwilligers in de kantoren van Tele-Onthaal Vlaanderen te verhogen. Er wordt nu een concreet voorstel uitgewerkt.

Vrijwilligers

Bij Tele-Onthaal bieden vrijwilligers een luisterend oor voor wie dat nodig heeft. Verder wijst Tele-Onthaal indien nodig ook door naar gespecialiseerde hulp.