West-Vlamingen reizen naar de Filipijnen voor TRIAS-uitwisselingsproject

Twee weken lang ontdekten 14 leden van Landelijke Gilden en Neos en Ferm uit de Westhoek samen met Trias de adembenemende fauna en flora van de Filipijnen en ontmoetten ze de ondernemende Filipino’s. Maar ze maakten ook kennis met dat andere gezicht van dit land: de groeiende uitdagingen door de klimaatverandering, en ze kwamen te weten wat Trias daaraan probeert te doen.

Trias is een ngo (niet-gouvernementele organisatie, red.) die meer dan 50 jaar ervaring heeft met de ondersteuning van boeren- en ondernemersverenigingen in 18 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië.

Chantal Thomaes (62) uit De Panne heeft al meerdere Trias-reizen meegemaakt. “Op Filipijnse bodem werden we uitgenodigd bij de Belgische ambassadeur in de Filipijnen. Hij is zeer geïnteresseerd in de werking van Belgische ngo’s in het land. De voorbije twee jaar heeft hij al 52 projecten bezocht van verschillende ngo’s.”

“Ik kaartte onder meer de problemen rond het onderwijs aan: er zitten te veel kinderen in te kleine klassen in verouderde gebouwen en meisjes zijn nog altijd in de minderheid. De ambassadeur gaf deze cijfers mee: 90% van de schoolgaande jeugd bereikt niet de eindtermen aan de leeftijd van 12 jaar. Hoe moet deze generatie de huidige generatie vervangen op de werkvloer in de toekomst?”

Samenhorigheid

“Mijn ervaringen en gevoelens over deze reis kan ik niet samenvatten in enkele woorden. Ik was vaak tot tranen toe bewogen over de samenwerking tussen de coöperatieven en hun leden, maar ook de samenwerking van vrouwen onderling. Het bezoek aan de vissersgemeenschap in Barangay Rizal en de vrouwen van BRIFA, een visserscoöperatie, kwam hard binnen. Hun samenhorigheid greep me bij de keel. Ik ben vol bewondering voor hun kracht en geloof in de toekomst. Omdat hun mannen door de typhoons vijf maanden niet op zee kunnen, zorgen deze vrouwen voor een inkomen door van oude stoffen deurmatten pannenlapjes te maken. Omdat hun mannen zo lang thuis zitten, leidt dit tot alcoholverslaving en doen ze hun geld op aan hanengevechten…

“Ik onthoud het enthousiasme en de vriendelijkheid van de mensen, waar je ook bent, welke deur je ook opendoet, ook op straat. Ik ben verwonderd over de werking van Trias en de partners die hun leden via opleidingen leren dat empowerment begint aan de basis. En dat hebben de Filipijnse vrouwen begrepen: empowerment moet komen van de vrouwen zelf. Door opleidingen, microkredieten, maar vooral ook wilskracht slagen ze in hun opzet: hun eigen inkomen verdienen.”

Oplossingen zoeken

Ook Johan Dezeure, gewezen landbouwer (73) uit Veurne is niet aan zijn eerste Trias-reis toe. “Vanuit mijn beroep en de syndicale werking daarrond voelde ik me gedreven om mee te werken maar ook kennis te maken met de problemen van de Filipino’s. Vorig jaar in september hebben we onze Filipijnse collega’s ontvangen in Vlaanderen om kennis te delen met onze manier van werken en de heersende moeilijkheden.”

“Wij zijn dan op hun uitnodiging ingegaan om kennis te maken met hun land, hun manier van leven en werken, … Wij hebben heel gelukkige mensen ontmoet die met weinig content zijn en voor alles zelf een oplossing zoeken en maken. Hun coöperatieve geest en onderlinge samenwerking ‘Samen sterk’ drijft hen om verder vooruit te komen met gezin, beroep, klimaat, ziekenhuizen, ziekteverzekering, …”

Levensstandaard verbeteren

Ook Paula Verslype (74) uit Nieuwpoort was onder de indruk van de veerkracht van de plaatselijke bevolking, hoe mensen er omgaan met moeilijke situaties en de handen in elkaar slaan. “Samenwerken is van groot belang en zo ontstaan plaatselijke coöperaties, of de mensen sluiten zich aan bij een bestaande coöperatie.”

“Daardoor kunnen ze een beter inkomen verwerven en hun levensstandaard verbeteren. Trias ondersteunt deze projecten en door de samenwerking en uitwisseling groeien deze organisaties. Wij gingen zelfs slapen bij een lid van een partnerorganisatie, een zeer gedreven positieve vrouw.”

Als koningen ontvangen

Jacques Blanckaert (59) uit Leisele kwam bij Trias terecht via Landelijke Gilden en is zeer dankbaar dat hij de kans kreeg om mee te gaan. “Ik wilde vooral ook inzicht krijgen in een Aziatisch land. Bijzonder was de openheid en de vriendelijkheid van de plaatselijke bevolking waar we steeds als ‘koningen’ ontvangen werden, zoals bij het landbouwersgezin waar we een nacht mochten verblijven. Wat een optimisme, gedrevenheid en bereidheid tot samenwerken hebben die mensen ondanks hun armoede.”

“We werden met de neus op een aantal feiten gedrukt: de impact van de sterfte van één varken op hun jaarresultaat; de bedreigingen voor de landbouw die vergelijkbaar zijn met die in Europa. Ook Filipino’s worden geconfronteerd met de gevaren van de klimaatopwarming (meer tyfoons, minder periodes om te vissen, streken waar door droogte de dreiging ontstaat dat ze slechts eenmaal per jaar rijst zullen kunnen oogsten). Onbegrijpelijk als je dan ziet hoe Europa en Vlaanderen hiermee omgaan!”

“Door de kleinschaligheid van coöperaties staan de mensen er dicht bij de basis. Aanvankelijk stond ik daar nogal sceptisch tegenover, maar nu ben ik 100 % overtuigd dat dit de enige juiste manier is om de plaatselijke bevolking erbij te betrekken. Ons steentje bijdragen bestaat er vooral in om hierover met onze mensen te spreken. De ruime interesse in de blog heeft mij positief verwonderd. We beseffen niet hoe goed we het hier hebben, op vlak van onderwijs, sociale zekerheid,…”