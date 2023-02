West-Vlamingen in de prijzen op Helleborus Floral Award: “Nu al deze appreciatie krijgen, voelt heel goed”

De opendeurdagen van tuincenter Wilgenbroek werden afgesloten met het uitreiken van de Helleborus Floral Award. De negende editie leverde 27 kunstwerken op die door de bezoekers en een jury konden beoordeeld worden.

De Publieksprijs was voor de Nederlandse Annelies van Damme. In de categorie jeugd werd het bloemstuk van Lieke Goole, eveneens uit Nederland, verkozen tot winnaar. Oliver Luyckx uit Gistel kreeg de award voor het volwassenenonderwijs en de award voor de professionals ging naar Fred Verhaeghe uit Waregem.

Fred Verhaeghe (61) is leraar bloemsierkunst aan het PTI in Kortrijk. Het is de tweede keer op rij dat hij deze award krijgt. “Vorig jaar heb ik gewonnen met het bloemstuk Gebroken dromen. Ik heb het bloemstuk twee weken later gebruikt bij de begrafenis van mijn echtgenote. Het bloemstuk dat ik dit jaar gecreëerd heb, bestaat maar uit twee elementen: wilg en Helleborus, waarvan ik wel elke stap van de Helleborus, van fijn botje tot de bloem, gebruikt heb”, vertelt Fred.

Dansende Ballerina

Fred is al 40 jaar leraar bloemsierkunst en bloemen behoren voor hem bij het leven. Maar nog meer trots is hij op zijn leerlingen waarvan er zich zes hebben ingeschreven voor deze wedstrijd waaronder de winnares bij de jeugd Lieke Goole.

Voor de winnaar in de klasse van het volwassenenonderwijs Oliver Luyckx (19) zijn bloemen ook geen onbekende. Hij groeide op het tuincenter van zijn ouders in Gistel. Hij studeert nu bloemensierkunst aan Syntra West.

“Het stuk dat ik voor deze wedstrijd heb gecreëerd heb ik de naam Dansende Ballerina gegeven. De basis is gemaakt van riet waartussen ik mossen en natuurlijk de Helleborus bloemen heb verwerkt. Het was wel niet evident om met deze bloem te werken want je kunt ze niet in steekschuim plaatsen omdat de steeltjes van de bloem niet stevig zijn. Ik ben natuurlijk heel trots op deze award. Het is de eerste wedstrijd waaraan ik deelneem en nu al deze appreciatie van de mensen krijgen, voelt heel goed aan”, zegt Oliver.

Jubileumeditie

De lat ligt nu natuurlijk zeer hoog voor volgend jaar. Hij wil hier opnieuw schitteren door creatief te blijven en zichzelf in de bloemsierkunst steeds te blijven heruitvinden.

De 9de editie van de Helleborus Floral Award is een echt succes geworden. “We hebben 27 zeer mooi, kunstige bloemstukken kunnen laten zien aan de zeer vele bezoekers die tijdens dit opendeurweekend zijn langsgekomen. Deze wedstrijd is niet evident omdat er niet gewerkt wordt met snijbloemen maar met tuinplanten. Dat maakt het extra interessant voor de kunstenaars. Ik wil dan ook alle deelnemers en de jury bedanken voor hun inzet. We kijken nu al uit naar onze jubileumeditie volgend jaar in het derde weekend van februari”, stelt Simon D’Hoorde van tuincenter Wilgenbroek.