West-Vlamingen hebben 25 UFO’s gezien in 2021

Op maandag 3 januari rolde het jaarverslag van het Belgische UFO-meldpunt van de persen. Het dossier telt 88 pagina’s en brengt 184 meldingen in woord en beeld. 25 van die meldingen kwamen uit West-Vlaanderen. De stuwende kracht achter dit meldpunt is Meulebekenaar Frederick Delaere, die graag wat duiding geeft bij de cijfers.

“Met 184 meldingen zitten we terug op een ‘normaal aantal observaties'”, opent Frederick Delaere. “In het Franstalige landsgedeelte ontvingen onze collega’s van het COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux, red.) 77 meldingen.”

Mogelijke verklaringen

“Het afgelopen jaar kwamen er aanzienlijk minder meldingen binnen in vergelijking met 2020. Toen waren er 451 meldingen, vooral te wijten aan het mooie weer in april en mei, de lockdown en de Starlink-satellieten. De daling van de cijfers is mede verklaarbaar door het invoeren van een IFO-database op onze website.”

“Dit is een geïllustreerd overzicht van mogelijke verklaringen. De bedoeling is dat waarnemers de lijst eerst doornemen voor ze hun ervaring melden. Stoten ze daarbij op een verklaring die bij hun waarneming aansluit, dan is het niet langer nodig deze te rapporteren. De nieuwe IFO-databank kan geraadpleegd worden via https://ufomeldpunt.be/IFO-databank.

25 meldingen in West-Vlaanderen

De provincie Antwerpen is in 2021 koploper met 46 meldingen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (42), Vlaams-Brabant (28) en West-Vlaanderen (25). Uit onze provincie kwamen er onder meer meldingen uit Kortrijk, Nieuwpoort, Diksmuide, Meulebeke, Izegem, Kanegem, Houthulst, Roeselare en Poperinge. Uit het buitenland bereikten hen meldingen uit Frankrijk en Nederland.

“De meldingen hadden uiteindelijk te maken met het opmerken van onder meer sky tracers, vliegtuigen, sterren, planeten, de maan, satellieten, ISS, drones, meteoren, ruimteschroot, leds, vuurballonnen en lensreflectie. We maken er een erezaak van om voor elke melding een verklaring te vinden. Soms neemt dit heel veel tijd in beslag maar toch krijgt dit steeds voorrang.”

Informatief jeugdboek

“In de zomer van 2022 hopen we eveneens onze nieuwste telg, een heus informatief jeugdboek onder de titel UFOrie, een interactieve gids voor de jonge UFO-onderzoeker, te lanceren”, geeft Frederick nog mee.

Wie het volledige jaarverslag wil consulteren, kan dit online via https://ufomeldpunt.be/rapporten/Jaarverslag2021.pdf. Dit jaarverslag is een realisatie van Frederick Delaere, Henk Kalfsbeek en Wim van Utrecht. Wie vragen of opmerkingen heeft, kan hen bereiken via het e-mailadres info@ufomeldpunt.be of telefonisch via het nummer 0477 82 00 23.