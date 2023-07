West-Vlaming wordt gemiddeld 82,3 jaar oud

West-Vlaamse kinderen die geboren zijn in de jaren 2020, 2021 en 2022 hebben een gemiddelde levensverwachting van 82,3 jaar oud. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. West-Vlaanderen scoort daarmee beter dan het Belgische gemiddelde van 81,7 jaar, maar iets minder goed dan het Vlaamse gemiddelde van 82,6 jaar.

De hoogste levensverwachting in Vlaanderen is te vinden in Vlaams-Brabant (82,9 jaar oud), de laagste in Oost-Vlaanderen (82,2 jaar oud). Op Belgisch niveau vinden we de laagste levensverwachting terug in Henegouwen (78,7 jaar oud).

Corona

Bij de provinciale cijfers dient wel een kanttekening gemaakt te worden, gezien die berekend worden op de drie voorbije jaren. Daarbij zitten twee coronajaren (2020 en 2021), met een aanzienlijke oversterfte, waardoor het beeld wat vertekend is. Voor de oudste West-Vlaming, Godelieve Voet (108) uit Ieper, maakte corona alvast geen verschil. De kranige dame overleefde een besmetting met het virus en verkeert vandaag nog altijd in blakende gezondheid.