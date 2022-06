West-Vlaming wint Lotto-jackpot van 6 miljoen in Oostendse krantenwinkel

In de Oostendse krantenwinkel ‘t Wienkeltje heeft een man 6 miljoen euro gewonnen met de Lotto. “Ik speel al zo’n 15 jaar af en toe mee voor een klein bedrag”, zegt de man, die werkt als bediende en een gezin heeft. “Ik had nooit durven denken dat mijn Quick Pick de zes winnende nummers zou bevatten.”

“Wat ik met het geld ga doen? Een woning kopen, delen met familie en een stukje schenken aan een goed doel dat me na aan het hart ligt. Als allereerste staat er echter de aankoop van een nieuwe gezinswagen op het menu”, zegt de dolgelukkige West-Vlaming.

De cheque met het bedrag werd maandagmorgen overhandigd aan Stefaan Nieuwenhuyse, uitbater van ‘t Wienkeltje in de Duinenstraat 96 in Oostende.

Hij baat sinds een jaar de zaak van zijn schoonfamilie uit.

Sinds 2002 telt de provincie West-Vlaanderen al 83 miljonairs waaronder 4 in 2021. Voor 2022 is dit de tweede grootste winnaar. En in 2013 won een West-Vlaming 13 miljoen, het hoogste bedrag uit de regio.