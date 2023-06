West-Vlaming wint jackpot van 3,5 miljoen euro tijdens uitstap naar zee: “Meest memorabele paasvakantie ooit”

Een jonggepensioneerde West-Vlaming die al jarenlang voor 2,5 euro per week met de Lotto speelt, wordt daarvoor nu beloond: hij won in zijn favoriete krantenwinkel in De Haan de ongelofelijke jackpot van 3,5 miljoen euro.

“Ik speel steeds met een quick pick en omdat ik al eens eerder 2.500 euro won met EuroMillions, ben ik dat blijven doen. Het toeval wil nu dat we deze keer meespeelden tijdens een korte trip aan zee. De meest memorabele paasvakantie ooit”, getuigt de man anoniem.

Op de vraag wat hij met de centen van plan is, hoeft de nieuwbakken euromiljonair niet lang na te denken. “Verdelen onder de kinderen en een stukje beleggen”, klinkt het. Het winnende lotje dateert al van 22 april. “Wat uiteraard geen probleem was: Lotto-winnaars hebben steeds twintig weken tijd om zich te melden. En de man in kwestie wilde het nieuws eerst even laten bezinken”, zegt Liliane Goor van de Nationale Loterij.

Eerder al winnaars

Om de anonimiteit van de man te bewaren, werd vrijdagvoormiddag een symbolische cheque overhandigd aan de uitbaatster van de krantenwinkel. “We waren hier niet aan ons proefstuk toe: in 2021 won er in onze winkel al eens iemand 100.000 euro met een Bingo-kraslotje, en vorig jaar werd er 39.000 euro gewonnen. En ja, ik speel zelf ook weleens met de Lotto. Maar ik heb nog nooit iets gewonnen”, glimlacht Freya Naeyaert van dagbladhandel Europress. In 2023 zijn er tot nu toe al 25 jackpotwinnaars (zes juiste nummers) gevallen, waarvan achttien miljonairs.

Dagbladhandel Europress mag zich volgens Liliane Goor nu aan een extra toeloop van gelukszoekers verwachten. “Dat werkt psychologisch hé: You never know, denken veel mensen.” Uitbaatster Freya is vooral ook blij met de timing. “Het ideale moment, zo vlak voor een drukke zomervakantie in De Haan.” (WK)