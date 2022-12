West-Vlaming wil 10.000 kilometer in één jaar tijd wandelen én goede doel steunen: “Ik stapte al van Avelgem naar New Delhi”

Van Avelgem tot in New Delhi. Zo ver stapte Jeffrey Detant dit jaar al, als je al zijn wandelingen bij elkaar telt. Goed voor liefst 7.475 kilometer. De West-Vlaming, die je misschien nog kent van zijn passage in ‘De Bachelorette’, wil dit jaar 10.000 kilometer wandelen en het wereldrecord ‘ultrawalken’ op zijn naam schrijven. Met als doel een mooi bedrag voor het Kinderkankerfonds in te zamelen. “De blaren op mijn voeten zijn amper te tellen, maar niets zal me tegenhouden.”

2022 was voor Jeffrey Detant (34) allesbehalve een rimpelloos jaar. De van Gent afkomstige Avelgemnaar, die bij het grote publiek bekend werd toen hij in het voorjaar van 2021 te zien was in De Bachelorette op VTM, werd in april aangehouden omdat hij betrokken raakte bij een steekpartij op de Grote Markt van Oudenaarde en belandde daarvoor zelfs twee maanden in de cel.

“Ondertussen is het duidelijk dat ik geen enkele schuld tref”, toont Jeffrey ons zijn blanco strafregister. Maar het hele verhaal liet wel diepe sporen na bij de zakenman en papa van Liano (10) en Al Pacino (1).

“In mijn cel liep ik de muren op. Ik zat 22 uur per dag tussen vier muren, terwijl ik altijd barst van de energie. Toen ik de gevangenis kon verlaten, was ik enorm gemotiveerd om te bewegen. Ik ben toen beginnen wandelen en eigenlijk ben ik nooit meer gestopt.”

Dodentocht

En dat mag je letterlijk nemen, want sinds 18 mei heeft Jeffrey elke dag zijn wandelschoenen aangetrokken. “Die eerste keer hield ik het bij een goeie zeven kilometer, maar ik had meteen de smaak te pakken. Ik voelde dat wandelen mijn hoofd leegmaakte.”

Elke maand moet ik een nieuw paar schoenen in huis halen

Jeffrey bouwde de afstanden stelselmatig op, tot hij dagelijks tussen de twintig en dertig kilometer in de benen had. In augustus waagde hij zich aan zijn eerste Dodentocht, zowat de heilige graal onder de wandelaars.

“Ik had me voorgenomen om die 65 kilometer (de tocht werd dit jaar van 100 naar 65 kilometer ingekort omwille van de loden hitten, red.) zo snel mogelijk af te werken”, vervolgt hij. “Uiteindelijk deed ik er 8 uur en 27 minuten over, aan een gemiddelde van 7 kilometer per uur. Toen had ik voor het eerst door dat ik hier aanleg voor had.”

Droom komt dichterbij

Sindsdien slaat Jeffrey zo goed als elk vrij moment van de dag aan het wandelen. “Mijn dagelijks gemiddelde heb ik tot vijftig à zestig kilometer opgetrokken. Ik begon me ook te verdiepen in de wereld van het ultrawalken en las over de verschillende wereldrecords die het wereldje rijk is. Die wilde ik verbreken.”

En dat heeft Jeffrey ondertussen gedaan. Op vandaag is hij titelhouder op de langste afstand in dertig dagen – 1.601 kilometer -, 31 dagen – 1.643 kilometer – en in zes maanden. “Daar stelde ik het record meteen een pak scherper”, zegt hij trots. “Van 5.000 naar 6.629 kilometer.”

Maar hét grote doel, daar timmert hij nu volop aan. “Ik wil koste wat het kost het wereldrecord op één jaar op mijn naam schrijven. Dat staat nu op naam van een Oost-Vlaming die in 2020 liefst 10.000 kilometer bij elkaar wandelde, daar wil ik los over gaan. Mijn ambitie is om die kaap al na driehonderd dagen te bereiken, daarna zie ik wel waar ik strand.”

© Joke Couvreur

Geen onbereikbaar doel, zo blijkt, want de teller stond afgelopen maandag al op 7.475 kilometer in 201 dagen. “Als je alles bij elkaar optelt, wandelde ik al van Avelgem tot in New Delhi. Ik heb nog 2.525 kilometer te gaan. Als ik elke dag nog zo’n 15,5 kilometer wandel, raak ik er zonder problemen. Maar ik werk er minstens veertig per dag af. Ik heb mijn droom dus stilaan binnen handbereik.”

Zeven paar schoenen

En daar heeft Jeffrey veel voor over. “Mijn wekker loopt elke dag iets na drie uur ‘s ochtends af”, zegt hij. “Voor dag en dauw begin ik te wandelen en zorg ik dat ik al zo’n vier uur achter de kiezen kan steken.”

“Meestal doe ik mijn toerkes in en rond het Kluisbos van Avelgem, maar mijn job – ik verkoop energiecontracten voor Luminus – brengt me naar alle uithoeken van West- en Oost-Vlaanderen. Tussen twee klanten door wandel ik. Mijn wandelschoenen liggen altijd standaard in mijn auto. Dankzij mijn wandelpassie heb ik al heel veel prachtige plekjes ontdekt. Vlaanderen is prachtig, we moeten het gewoon willen zien.”

Wie zoveel kilometers op de teller heeft, voelt dat die soms ook durven doorwegen. “De blaren op mijn voeten zijn amper nog te tellen”, grijnst hij.

“Gewone casual schoenen kan ik momenteel niet dragen. Ik moet mijn toevlucht zoeken tot sportschoenen of op maat gemaakte wandelschoenen. Die kosten 150 euro per paar en ik heb er ondertussen al een zevental versleten. Elke maand moet ik een nieuw paar in huis halen. En om de zoveel maanden haal ik voor 1.000 euro aan voedingssupplementen in huis.”

Volle batterij

Hoewel Jeffrey zichzelf af en toe een spreekwoordelijke schop onder de kont moet geven om elke dag (lees: nacht) opnieuw die eerste meters te wandelen, haalt hij erg veel energie uit zijn hobby. “Ik start de dag altijd met een volle batterij”, glimlacht hij. “Wanneer ik door de velden stap, voel ik me de gelukkigste mens ter wereld. Joggers hebben hun runner’s high, ik mijn walker’s high.”

Om het wereldrecord op één jaar tijd binnen te halen, moet Jeffrey zijn prestatie ook laten erkennen. “Daar ben ik nu volop mee bezig”, stelt hij. “Bij de International Records Support Group (IRSG) is mijn aanvraag binnen en zij zullen mijn prestatie ook kunnen erkennen.”

Jeffrey Detant wandelde in totaal al van Avelgem naar New Delhi. © GF

“Niet door een deurwaarder onderweg mee te sturen, maar door mijn vele data onder de loep te nemen. Via de stappenteller StepsApp op mijn smartphone weet ik tot in detail hoe ver en waar ik elke dag gewandeld heb. Ook mijn tot op de draad versleten schoenen hou ik bij als bewijs.”

“Sinds ik midden mei van start ben gegaan, ben ik 24 kilo vermagerd, heb ik 9.823.823 stappen gezet, in totaal 1.790 uur gewandeld en liefst 414.427.000 calorieën verbrand. Een beter dieet bestaat er niet”, knipoogt Jeffrey.

Kinderkankerfonds

Aan zijn haast bovenmenselijke prestatie wil Jeffrey ook een goed doel koppelen. Onderweg wil hij fondsen inzamelen voor het Kinderkankerfonds. “Omdat ik het prachtig vind wat die organisatie doet”, argumenteert hij.

“Ze zorgen voor wat licht in het leven van kinderen en gezinnen die zich in erg lastige omstandigheden bevinden. Wie mijn tocht wil sponsoren, kan rechtstreeks op het rekeningnummer van het Kinderkankerfonds een bijdrage storten.”

Dat hij zijn doel zal bereiken, staat als een paal boven water, zegt Jeffrey. “Mijn laatste kilometer hoop ik richting de school van mijn oudste zoon, in Eke, te stappen. Daar een punt achter deze uitdaging zetten, het zou de kers op de taart zijn.”

“Nu enkel de vingers kruisen dat ik geen ernstige blessures oploop en dat de weergoden wat meewillen. Ik heb de voorbije zes maanden al in de meest barre weersomstandigheden gewandeld, maar niets zal me aan de kant zetten. Zoveel is zeker.”

Een bijdrage voor het Kinderkankerfonds storten, kan via rekeningnummer BE31 2850 3053 8255, met vermelding ‘Jeffrey Detant’.