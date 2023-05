West-Vlaming was vaste privéchauffeur van Tina Turner in België: “Een bijzonder eenvoudige dame”

De wereld is in rouw om het overlijden van de ‘Queen of Rock ‘n Roll’. Tina Turner stierf woensdag op 83-jarige leeftijd in Zwitserland, maar had ook een stevige connectie met België. Wanneer ze in ons land vertoefde, was Koolskampnaar Andy Verbauwhede haar vaste privéchauffeur. “Ik beschouw het als een enorme eer om haar te mogen vervoeren”, zegt hij.

Elke keer wanneer Tina Turner naar België afzakte, fungeerde Andy Verbauwhede (51) als haar vaste privéchauffeur. De man, die van de Ardooise deelgemeente Koolskamp afkomstig is, runt met Huur een Stuur een high-end taxi- en limousinebedrijf dat in heel West-Europa actief is. “We hebben afdelingen in Barcelona, Parijs en Monaco en staan dagelijks in voor het vervoer van zakenmensen, toppolitici en celebrities”, legt hij uit.

Zo leerde Andy in de jaren negentig ook Tina Turner kennen. “Het moet ergens rond 1995 geweest zijn toen haar platenmaatschappij contact met ons opnam”, graaft hij in zijn geheugen. “Of we een van hun artiesten veilig konden vervoeren, was de vraag. Pas kort voor Tina effectief van het vliegtuig in onze wagen stapte, kregen we te horen om wie het ging.”

Gek op Brussel

Starstruck was Andy niet. “Maar ik beschouwde het meteen als een enorme eer om haar te mogen vervoeren”, zegt hij. “Ze stond er meteen op dat ik haar met haar voornaam aansprak. Dat typeerde haar, want Tina is erg down to earth. Ondanks haar status een bijzonder eenvoudige, maar klassevolle dame.”

“Ooit heb ik met Tina om 2 uur ‘s nachts een wafel in Brussel gegeten. Heerlijke herinneringen”

Andy had Tina Turner in totaal een tiental keer op de achterbank. “Ik zal onze korte gesprekjes nooit vergeten”, zegt hij. “Elke ochtend vroeg ze oprecht hoe het met mij en de zaak ging en praatten we wat over koetjes en kalfjes.”

Na verloop van tijd werd Andy voor Tina Turner ook een vertrouwd gezicht. “We hadden een goeie zakelijke band. “Ik heb haar zowel naar optredens als voor privéafspraken begeleid. Ze had ook een stevig boontje voor onze hoofdstad. Ze was gek op Brussel en de vibe die er hing. Zo was ik enkele keren haar officieuze gids en zijn we ooit om 2 uur ‘s nachts samen een Brusselse wafel gaan eten. Heerlijke herinneringen. Ze ging ook regelmatig antiek shoppen op de Zavel in Brussel en tikte er heel wat schilderijen en meubels op de kop. Die gaf ze een plekje in haar kasteel in Zwitserland.”

Tijdloze muziek

Het overlijden van Tina Turner komt ook bij Andy stevig binnen. “Ze laat een prachtige muzikale erfenis achter”, zegt hij. “Ik vergelijk haar oeuvre met dat van ABBA. Tijdloos. Binnen vijftig jaar zullen we haar nummers nog op de radio horen. Daarnaast is het ook een selfmade woman. In haar jeugd had het ze niet al te breed, ze moest een zware echtscheiding verwerken en bouwde eigenhandig een fantastische solocarrière uit. Daar kan je alleen maar je hoed voor af doen.”

Andy zelf zal tijdens zijn komende ritten wel eens The Best of Steamy Windows door de luidsprekers laten schallen. “Volgende week maakt Hollywoodster Julia Roberts gebruik van onze diensten. Ook die opdracht zullen we volgens onze hoge standaarden aanpakken: topkwaliteit leveren, met het grootste respect voor de klant.”