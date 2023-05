West-Vlaming met Syrische roots organiseert benefiet voor slachtoffers aardbeving: met Sandra Bekkari smullen voor Syrië

Rotary Oostende Ter Streep zamelt met ‘Koken voor Syrië’ geld in voor de slachtoffers van de verwoestende aardbevingen. De opbrengst gaat naar een ngo die actief is in Afrin, een regio in het noordwesten van Syrië die na tien jaar burgeroorlog sowieso al zwaar getroffen was. “De aardbevingen zorgden er voor een ramp bovenop een ramp”, zegt Rodi Kreimech, die zelf Syrische roots heeft en de benefietactie trekt samen met zijn echtgenote Manon.

De aardbevingen die op 6 februari het Turks-Syrische grensgebied teisterden, eisten een loodzware tol: de regio werd tot een puinhoop herschapen en er werden meer dan 50.000 doden geteld. Rodi Kreimech (39) heeft familie wonen in Afrin, een Koerdische enclave in het noordwesten van het land.

“Een regio die door de geopolitieke blokkades sowieso al moeilijk bereikbaar was voor hulporganisaties. Ik voel enorm mee met de slachtoffers en wilde iets doen om mijn steentje bij te dragen”, klinkt het. De situatie is er volgens Rodi nog altijd schrijnend. “Drie maanden na de aardbevingen zijn daar nog altijd duizenden mensen dakloos. Ze wonen nu in tentenkampen en hebben dringend behoefte aan humanitaire hulp. De regio was bovendien al zwaar getekend door tien jaar burgeroorlog. De aardbevingen waren kortom een ramp bovenop een ramp.”

Geen prioriteit

Via www.kokenvoorsyrie.be kan je een Syrische maaltijd bestellen en die op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei afhalen. Je kan er ook een donatie doen ten voordele van de slachtoffers. “De opbrengst gaat integraal naar de ngo Bahar, die ter plekke actief is. De ngo werkt aan verschillende aspecten van humanitaire hulpverlening: ze voorziet niet alleen in dringende levensmiddelen zoals voedsel, water en onderdak maar verschaft ook medische zorg, sanitaire voorzieningen en onderwijs in de regio”, vertelt Rodi.

Hij was zelf acht jaar toen hij met zijn gezin naar België verhuisde. “Maar ik koester de herinneringen aan mijn geboortestreek. Ik sta regelmatig op met een wrang gevoel. Syrië is een prachtig land, jammer dat we het wellicht nooit samen gaan kunnen bezoeken, zeg ik weleens tegen mijn vrouw en zoon. Een bijkomend probleem voor Afrin, waar nog heel wat familie van mij woont, is dat het een minderheidsregio is en daardoor ook geen prioriteit krijgt. Levensmiddelen, nutsvoorzieningen, geneesmiddelen: alles wordt er strikt gerantsoeneerd. Geld om wegen heraan te leggen of huizen weer op te bouwen, is er niet. De situatie lijkt er uitzichtloos”, klinkt het.

Midden-Oosterse keuken

Met Koken voor Syrië steekt Rotary Oostende Ter Streep de mensen in Afrin een hart onder de riem. Sandra Bekkari is ambassadrice van het evenement: de voedingsdeskundige blijkt een vurig liefhebster van de Midden-Oosterse keuken. Geert Blomme, die na een carrière van 25 jaar als cateraar barista werd bij Nord.c Coffee Roasters, is tevens docent aan de hotelschool Ter Duinen. “Ook Keurslager Tavernier en groenten- en fruithandel Frank & Els zetten mee de schouders onder de actie”, zegt Rodi. “Samen stelden we een verrassende Syrische afhaalmaaltijd samen. Syrië ligt op een kruispunt van beschavingen, waardoor het een rijke culinaire traditie heeft. De Syrische keuken is een combinatie van de mediterrane tradities uit Turkije en de kruidige keuken uit het Midden-Oosten.” Het resultaat: Midden-Oosterse kip, zomerse ratatouille en bulgur of een vegetarische variant met gegrilde halloumi.

“Drie maanden na de aardbevingen zijn er nog altijd duizenden mensen dakloos”

Patissier Frederick Debusschere bedacht een heerlijke chocolademousse met toetsen van kardemom en pistache. “Als we Syrië zelf niet kunnen gaan bezoeken, brengen we toch gewoon zelf een stukje Syrië naar hier? Door middel van een Syrisch geïnspireerd gerecht, willen we de mensen toch van het land laten proeven, hen meenemen op een verrassende culinaire reis naar het Midden-Oosten”, zegt Rodi. De wijnen bij de afhaalmaaltijd worden verzorgd door General Stores. “Op die manier spreken we heel ons netwerk aan en slaan we vanuit onze ondernemersgeest de handen in elkaar. Onder het motto: samen sterk.”

Broodnodige steun

Rodi’s echtgenote Manon Hintjens is een stille maar sterke kracht achter het benefiet: zij staat onder meer in voor de nieuwsbrief en de Instagrampagina van Koken voor Syrië. “Het klopt dus dat er achter iedere man een sterke vrouw staat”, knipoogt Rodi. “Zonder Manon hadden we dit niet zo mooi voor elkaar gekregen. We hopen dat we op deze manier écht een steentje kunnen bijdragen en de vele slachtoffers kunnen helpen bij het moeilijke herstel- en opbouwproces na de aardbevingen. Ik voelde mij hiervoor geroepen: het leven heeft mij wél alle kansen gegeven.”

Iedereen kan ook doneren via de website. “We hopen de mensen hiermee ook nog eens wakker te schudden dat hun steun broodnodig blijft. Laten we samen deze mensen helpen en hen de steun geven die ze nodig hebben om deze uiterst moeilijke periode door te komen en een nieuw leven op te bouwen. Alle beetjes helpen, klein of groot”, besluit Rodi. De gerechten kunnen afgehaald worden op 26 en 27 mei. “De porties zijn vacuüm verpakt, zodat ze een lange houdbaarheidsdatum hebben”, klinkt het nog.