West-Vlaming in Oekraïne getuigt: “Al onze bankrekeningen zijn geblokkeerd, ze willen al het geld gebruiken voor de oorlog tegen Rusland”

De Russische president Vladimir Poetin heeft woensdagnacht een “speciale militaire operatie” in Oekraïne aangekondigd. Meteen na zijn onaangekondigde speech volgden explosies in verschillende steden. West-Vlaming Hardwin Derynck woont er en is zwaar onder de indruk. “Alle bankrekeningen zijn geblokkeerd. Oekraïne wil al het geld gebruiken voor de oorlog tegen de Russen.”

Hardwin Derynck (40), afkomstig uit Koekelare, woont en werkt al zeven jaar in Oekraïne. Met zijn Oekraïense vrouw Masha en hun dochters Liana (17) en Nicole (5) woont hij afwisselend in Charkov en Ternopil, waar hij onder andere bloemen verhandelt en Belgische en Nederlandse firma’s begeleidt in hun zoektocht naar Oekraïense arbeiders.

Schuilkelder

Toen wij hem donderdagmorgen konden bellen, was hij in alle staten. “Gisterenavond kreeg ik een berichtje van de Ambassade dat we een slaapzak moesten nemen en in een schuilkelder gaan kruipen… En dat is het dan. Ik vraag al weken hulp van de Belgische staat. Ik krijg geen enkele nuttige info.”

“De Amerikanen, Zwitsers, Engelsen en zelfs Hongaren hier worden allemaal gerepatrieerd. Er staat voor hen een huis klaar in hun thuisland, en wij, wij moeten onze plan hier trekken.”

© (Foto REUTERS)

Bankrekeningen geblokkeerd

“Ik wou nog geld afhalen, maar al mijn bankrekeningen zijn geblokkeerd. Er staat twee kilometer file aan de bank, maar die kunnen of mogen geen geld meer geven… Oekraïne wil al het geld gebruiken voor de oorlog tegen Rusland.”

Bombardementen

Zelf heeft Hardwin nog niets gemerkt van de bombardementen zelf. “Maar de sirenes gaan hier constant. De mensen zijn zeer zenuwachtig… We zien al dagen Russische tanks passeren, op 1.000 kilometer van de grens hé! Als je het mij vraagt, is Poetin dit al maanden aan het voorbereiden, en zaten heel wat soldaten hier zelfs al verdoken klaar.”

En nu? Vluchten naar België? “Als het aan mij ligt, zou ik meteen mijn valies maken. Maar mijn vrouw wil nog niet. Ze wil nog wat afwachten… en dat gaan we dan ook bang doen.”