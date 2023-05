West-Vlaming heeft hart voor zwerfvuilruimen

In West-Vlaanderen zijn er 1.401 opruimgebieden waar zwerfvuilvrijwilligers regelmatig langsgaan om de buurt proper te houden.

Dat blijkt uit een vraag van Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) aan minister Zuhal Demir (N-VA). Een opperbest resultaat, zeker als je weet dat er vorig jaar in Vlaanderen in totaal 5.899 opruimgebieden werden geregistreerd. In Brugge zijn er maar liefst 161 opruimgebieden. In Kortrijk zijn er dat 120, Roeselare 77 en Veurne heeft er 59. Een eenvoudige daad maar wel eentje met een grote impact.

Lokale besturen en intercommunales die hun structurele zwerfvuilvrijwilligers financieel willen ondersteunen, kunnen bij Mooimakers een vergoeding aanvragen voor een extra bedanking, zoals een ontbijt of receptie. In 2022 hebben 9 lokale besturen uit Antwerpen, 30 uit Limburg, 20 uit Oost-Vlaanderen, 19 uit Vlaams-Brabant en 37 uit West-Vlaanderen een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning. Onze provincie scoort dus het best.

Je eigen opruimgebied registreren kan via de website of de app van Mooimakers. (BVB)