West-Vlaanderens Mooiste komt in augustus eindelijk terug

West-Vlaanderens Mooiste komt deze zomer eindelijk terug op 20 en 21 augustus. Het fietsevenement moest de voorbije twee jaar op een alternatieve manier gebeuren, maar eindelijk kan stad Roeselare in samenwerking met de vzw Sportevenementen dit jaar opnieuw de handen in elkaar slaan om een vernieuwde editie te organiseren.

Vanuit het ‘Hart van West-Vlaanderen’, Expo Roeselare, zullen er dagelijkse fietstochten vertrekken. De ideale manier dus om West-Vlaanderen te ontdekken met de fiets.

Toch wat aanpassingen

Traditioneel duurde West-Vlaanderens Mooiste vier dagen. Deze editie zal over twee dagen worden verspreid. Ook zal er geen camping meer georganiseerd worden. In plaats daarvan verwijst de organisatie naar verschillende logies in Roeselare waar men kan overnachten.