West-Vlaanderen verwelkomt afgelopen drie jaar net geen 184 km aan nieuwe mountainbikeroutes

In reactie op vragen van Vlaams parlementslid Brecht Warnez onthulde Vlaams minister Ben Weyts opmerkelijke cijfers over de mountainbikeroutes in Vlaanderen. De afgelopen drie jaar kwamen er 1.170 km aan nieuwe mountainbikeroutes bij in Vlaanderen. In West-Vlaanderen goed voor net geen 184 km. “De uitbreiding van mountainbikeroutes in Vlaanderen is niet alleen een overwinning voor sportliefhebbers, maar ook een belangrijke stap in het bevorderen van een actieve levensstijl en natuurbehoud”, aldus Warnez die sinds de coronacrisis meer investeringen in deze routes vraagt.

Dankzij deze uitbreiding omvat het Vlaamse netwerk nu 8.626,8 km aan bewegwijzerde mountainbikeroutes, waarvan 5.443,51 km, ofwel 63,1%, off-road paden zijn. Oost-Vlaanderen springt eruit met 586,3 km nieuwe paden. West-Vlaanderen prijkt dan weer op de tweede positie met 183,6 km.

20 nieuwe routes in aantocht

“Volgend jaar zullen we verder bouwen op dit succes met de introductie van twintig nieuwe locaties voor mountainbikepaden”, onthult Warnez. Deze paden zullen een variatie zijn van technische trajecten, zoals Biketrail, Funpark en Skillspark, naast andere soorten paden. Deze ontwikkelingen ondersteunen de inspanningen van de overheid om een actief en groen Vlaanderen te bevorderen.

Warnez benadrukt ook het belang van harmonie tussen sport en natuur. “Sporten in de Vlaamse bossen moet worden aangemoedigd, maar wel met respect voor de natuur en medegebruikers. Meer officiële voorzieningen betekent minder incidenten.”