West-Vlaanderen telt 14 erkende Open Erfgoedsites: “In de Westhoek maar liefst zes”

In Vlaanderen zijn er 35 erkende Open Erfgoedsites. Daarvan bevinden zich er 14 in West-Vlaanderen en zes in de Westhoek. Vorig jaar verwierven vier West-Vlaamse sites het kwaliteitslabel, waaronder de Menenpoort in Ieper en kasteeldomein De Lovie in Poperinge.

Vlaanderen telt heel wat beschermde sites die opengesteld zijn voor het brede publiek. Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V) heeft opgevraagd, bij Vlaams minister van Wonen en Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele, blijkt dat er in Vlaanderen 35 sites erkend zijn als Open Erfgoed.

“Daarvan zijn er 14 sites in West-Vlaanderen zoals Fort Napoleon in Oostende, Kasteeldomein van Loppem en Adornesdomein in Brugge. Er zijn ook acht erkenningen als opengesteld varend erfgoed. Er zijn maar liefst zes erkenningen in de Westhoek. Vorig jaar verwierven vier West-Vlaamse sites het kwaliteitslabel. Dat waren onder andere de Menenpoort in Ieper en kasteeldomein De Lovie in Poperinge”, aldus Loes Vandromme.

“Open Erfgoed is in de eerste plaats een kwaliteitslabel. Daarvoor moet je aan een aantal erkenningscriteria voldoen. Anderzijds geeft deze erkenning je wel recht op een verhoogde premie voor het behoud en herwaardering van de site. Een erkenning als open erfgoed geldt 12 jaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Hoeveel dossiers in aanvraag zijn, is niet duidelijk. Ook antwoordde de minister niet op de vraag hoeveel dossiers geweigerd werden in de laatste vijf jaar.”