West-Vlaanderen steunt Oekraïne

Overal in West-Vlaanderen worden solidariteitsacties georganiseerd voor de inwoners van het door Rusland binnen gevallen Oekraïne. Vrijdagnamiddag betoogden tien Oekraïense studenten van Hogeschool VIVES samen met een dertigtal Oekraïense Bruggelingen op de Markt tegen de Russische inval in het Oost-Europese land. Ook in Kuurne en Kortrijk werden al acties op poten gezet.



Meer dan 50.000 Oekraïners zijn ondertussen hun land ontvlucht. Dat in minder dan 48 uur tijd sinds het begin van de Russische invasie. Dat heeft het hoofd van het VN-vluchtelingenagentschap vrijdag gezegd. De Oekraïners mogen op steunbetuigingen rekenen vanuit de hele wereld.

Studenten Vives Brugge zitten vast

Begin deze maand zijn zestien Oekraïense studenten via een Erasmus-project in Brugge en Kortrijk beland, waar ze een semester les volgen aan de twee campussen van Hogeschool VIVES. Tien van hen zitten op kot in Brugge, zes in Kortrijk. Het gaat om studenten van Ivan Franko State University in Drohobych uit de opleidingen, sociaal werk, onderwijs, business en ergotherapie.

“Door corona zijn er twee jaar lang geen uitwisselingsstudenten geweest, bijgevolg zijn er dit jaar extra veel studenten uit Oekraïne”, vertelt Tine Ternest, coördinator ‘internationalisering’ bij VIVES. “We doen al wat we kunnen om hen te ondersteunen, er is ook individuele psychologische begeleiding voorzien.”

De student, die het bordje “Stop Putin” in de handen houdt, vult in het Engels aan: “Wij wonen in Drohobych, in het westen van Oekraïne. Maar de Russen zitten overal in ons land. Ik heb contact gehad met mijn ouders, ze zijn bang. Het is verschrikkelijk, die oorlog moet stoppen. Er moet een einde gesteld worden aan de inval van de Russen.”

Enkele tientallen Oekraïners en één Wit-Rus die in Brugge wonen, betuigden hun solidariteit met de studenten en met het nodlijdende Oekraïense volk.

Kuurne hijst vredesvlag

Vrijdagnamiddag klokslag 14.00 uur heeft de gemeente Kuurne de vredesvlag symbolisch uitgehangen en dit naar aanleiding van de gebeurtenissen in Oekraïne.

© NB

“Als gemeentebestuur en samen met de mondiale raad vinden we dit een belangrijk signaal”, lichten Schepen van jeugd Willem Vanwynsberge, schepen van geluk – Noordzuid Els Verhagen en burgemeester Francis Benoit toe.

“Vanaf volgende week zal er ook een vlag van Oekraïne halfstok voor het gemeentehuis hangen. Door de grote vraag kan deze immers niet onmiddellijk geleverd worden. We wensten echter niet te wachten met onze vredesoproep.” , aldus Schepen van jeugd Willem Vanwynsberge, schepen van geluk – Noordzuid Els Verhagen en burgemeester Francis Benoit.

Studenten Kortrijk komen op straat

Een 15-tal internationale studenten van DAE Howest Kortrijk verzamelden vrijdagavond op de Grote Markt van Kortrijk. Zij hielden er een betoging tegen de oorlog in Oekraïne.

© TD

Zij toonden slogans zoals ‘Fuck Putin’, ‘Learn from your past’, ‘Vladimir Putain’ en ‘Stop the war’. “Wat Putin doet is niet normaal. Hij heeft dictatoriale trekjes en wil precies opnieuw een groot Rusland maken door territorium te pakken. Het is moeilijk in te schatten waarom hij Oekraïne aanvalt en wat hij precies van plan is. Niemand had geloofd dat dit zou beginnen want hij had gezegd dat er geen oorlog zou komen”, zegt Lennon.

“Je hoort overal in de wereld dat dit een totale verrassing is”, zegt studente Yevhenia die uit Oekraïne komt. “Ik verblijf hier pas 3 weken en volg nog cursussen communicatie tot eind juni. Ik heb gelukkig redelijk contact met mijn ouders. Ze zijn angstig, gefrustreerd, geschokt, ontgoocheld en droevig, maar gelukkig zijn ze veilig. Dat is het voornaamste. Oekraïne is een groot land.”

De delegatie hoopte dat er iemand op het stadhuis zou zijn, maar dit was al gesloten. Intussen liet Stad Kortrijk blauw en geel licht schijnen op de Broeltorens als steun aan Oekraïne.

(SV/BRU/PVH)