West-Vlaanderen nog steeds koploper in munitievernietiging: weer 5.200 projectielen liggen klaar op DOVO-site

Maar liefst 5.200 projectielen wachten momenteel op vernietiging op de DOVO-site in Poelkapelle (deelgemeente van Langemark-Poelkapelle). Ongeveer 3.000 daarvan zullen in 2025 vernietigd worden. Dat laat provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) weten, die de cijfers opvroeg bij Defensie.

“Het gaat over 4.113 conventionele en 1.069 toxische projectielen die met de ontmantelingsinstallaties verwerkt zullen worden”, aldus het Izegemse provincieraadslid. De DOVO-site in Poelkapelle blijft de koploper in het elimineren van dergelijke munitie. Vorig jaar werd 70 procent van alle interventies op Belgisch grondgebied door DOVO in West-Vlaanderen uitgevoerd. Vorig jaar werd er nog een recordaantal van 3.163 projectielen vernietigd. Vijf jaar geleden, in 2019, waren dat er slechts 1.171. Over het algemeen kunnen we over een jaarlijks gemiddelde van 2.200 interventies spreken.

De vernietiging van zeemijnen is dan weer zo goed als stilgevallen. “In de voorbije vijf jaar werden maar drie zeemijnen in de Belgische territoriale wateren vernietigd en dat vond plaats in 2023”, klinkt het.