West-Vlaanderen krijgt vijf nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen, eentje in Brugse regio

West-Vlaanderen krijgt vijf nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen. Eentje ervan komt in het Brugse, waar de andere vier komen is niet duidelijk. Voor de Brugse regio zijn voorlopig twee mogelijke locaties weerhouden.

De Brugse stadkas stort 25.000 euro voor noodhulp voor Oekraïne. Dat heeft de Brugse gemeenteraad maandagavond goedgekeurd. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hebben 350 Bruggelingen zich als vrijwilliger gemeld: “90 Brugse gezinnen hebben hun woonst aangeboden, met de mededeling dat ze effectief plaats hebben om vluchtelingen thuis op te vangen voor de duur van drie maanden. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine financiële tegemoetkoming.”

Nooddorpen

In Brugge zullen er vanaf april ook vluchtelingen opgevangen worden in twee kloosters en in de kliniek Onze-Lieve-Vrouw. Daarnaast heeft Dirk De fauw overleg gepleegd met provinciegouverneur Carl De Caluwé: “De bedoeling is dat er in onze provincie vijf nooddorpen komen, één ervan in de Brugse regio. Ik heb hierover samen gezeten met de burgemeesters van de omliggende gemeenten. Er zijn twee sites geselecteerd die, na de nodige werken, in aanmerking kunnen komen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.”

Raadslid Sandrine De Crom (Open VLD) vroeg zich af of die vluchtelingen kunnen ingezet worden voor de invulling van knelpuntberoepen. Volgens Dirk De fauw zijn de meeste vluchtelingen voorlopig vrouwen met heel jonge kinderen. De prioriteit ligt eerst op huisvesting en onderwijs voor de kinderen. De vluchtelingen krijgen een leefloon, enkele vrouwen hebben toch al om een arbeidskaart gevraagd.”

Onderwijs

Volgens schepen Pablo Annys (Vooruit) zijn vele Brugse scholen uit de drie netten bereid om die jonge kinderen uit Oekraïne aangepast onderwijs te geven: “In het basisonderwijs kunnen zij Nederlands leren, de tieners krijgen online middelbaar onderwijs in het Oekraïens. Zij hebben vooral nood aan klaslokalen.”