West-Vlaanderen is pionier in bewindvoering

Het unieke samenwerkingsverband over bewindvoering dat vorig jaar in West-Vlaanderen gelanceerd werd, krijgt navolging in de rest van Vlaanderen. Minister Van Quickenborne trapte de lancering dinsdag op gang vanuit de Brugse rechtbank.

Wie niet langer bekwaam is om over zichzelf of zijn goederen te beslissen, vaak door dementie of omwille van een psychiatrische of verslavingsproblematiek, kan onder voorlopig bewind worden gesteld door een vrederechter. Dan neemt een bewindvoerder de nodige beslissingen. Vaak is dat een familielid, maar het kan ook om een advocaat gaan. Om eventuele conflicten die daarmee gepaard gaan sneller en efficiënter het hoofd te bieden, werd vorig jaar het Steunpunt Bewindvoering gelanceerd. Binnen het steunpunt zitten mensen van de zorg, de advocatuur en de vrederechters om samen een antwoord te vinden op de gestelde vragen.

Laagdrempelig

Na één jaar werking is het duidelijk dat het steunpunt broodnodig was en dat het werkt. Er werd 155 keer contact opgenomen met het steunpunt. Het gros van de vragen kwam vanuit de zorgsector, gevolgd door vragen afkomstig van een familielid dat aangesteld is als bewindvoerder. Op meer dan de helft van de vragen kon onmiddellijk een antwoord geboden worden, voor de overige vragen werd doorverwezen naar andere instanties. Vrijwel alle vragen werden ingediend via de website van het steunpunt bewindvoering. “In West-Vlaanderen staan zo’n 11.000 mensen onder bewindvoering. In heel het land zijn dat meer dan honderdduizend mensen. Wij werken laagdrempelig. Koester die nabijheidsjustitie”, klonk de oproep van Leo Vulsteke, voorzitter van de vredegerechten en politierechtbank West-Vlaanderen.

Pioniersrol

De interesse vanuit andere gerechtelijke arrondissement voor dit West-Vlaamse initiatief was het voorbije jaar zodanig groot dat een gelijkaardig initiatief opgezet zal worden in Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Leuven. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zorgde er dinsdag met één druk op de knop voor dat ook die arrondissementen voortaan toegang hebben tot de website, www.steunpuntwindvoering.be. “Ik ben blij dat West-Vlaanderen hierin het voortouw genomen heeft en dat die pioniersrol nu in andere provincies wordt overgenomen. Misschien moeten we erover nadenken om ook bij bijvoorbeeld de familierechtbanken een steunpunt te installeren. Justitie moet er voor iedereen zijn, niet alleen voor mensen die gestudeerd hebben”, zegt minister Van Quickenborne.