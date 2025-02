West-Vlaanderen heeft laagste ziekteverzuim in België

Het cliché over onze ‘deure doen’-mentaliteit blijkt niet uit de lucht gegrepen. Uit recente cijfers blijkt dat we het laagste ziekteverzuim van ons land hebben.

Eerder konden de leerkrachten een goed rapport afleveren als het gaat over ziekteverzuim, maar uit cijfers van SD Worx blijkt nu ook dat de hele provincie goeie punten scoort.

Het totale verzuimpercentage in de provincie bedraagt slechts 8,87%, wat aanzienlijk lager is dan het nationale gemiddelde. “West-Vlaanderen staat gekend om het ‘deure doen’. Onze werkmentaliteit is sterk verankerd in de regio. Maar dat is niet het enige: heel wat bedrijven zetten zich al jaren actief in voor het welzijn op de werkvloer”, klinkt het bij Bert Mons van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

De analyse van SD Worx toont aan dat het kortdurend verzuim (minder dan een maand) in West-Vlaanderen 3,05% bedraagt. Het middellang verzuim (tussen één maand en één jaar) ligt op 2,78%, terwijl het langdurig verzuim (meer dan een jaar) 3,04% bedraagt. Deze cijfers bevestigen de aanhoudend lage afwezigheid door ziekte in de provincie.

Essentiële aanwezigheid

De aanhoudend lage verzuimcijfers in West-Vlaanderen kunnen mogelijk worden toegeschreven aan verschillende factoren. De regio heeft een sterke industriële en agrarische sector, waar fysieke aanwezigheid vaak essentieel is. Dit kan leiden tot een cultuur waarin werknemers minder snel geneigd zijn zich ziek te melden. Daarnaast kunnen lokale initiatieven gericht op welzijn op het werk en preventieve gezondheidszorg bijdragen aan het beperken van ziekteverzuim, zo laat SD Worx nog weten.