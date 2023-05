West-Vlaanderen boven tijdens Ultima’s: awards voor Klaroenblazers van de Last Post, Angelo Tijssens, Alex Verhaest, Bolis Pupul en musical Vergeet Barbara

West-Vlaanderen werd goed bedeeld tijdens de uitreiking van de Ultima’s. Het zijn prijzen in uiteenlopende categorieën die uitgereikt worden door de Vlaamse Gemeenschap. Onder meer de Klaroenblazers van de Last Post, Will Tura en Angelo Tijssens kregen er één in handen gestopt. Ook voor Bolis Pupul en Alex Verhaest stond er een award klaar.

De Ultima’s worden sinds 2003 jaarlijks uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om twaalf prijzen in uiteenlopende culturele categorieën. De laureaten worden gekozen door een jury van deskundigen. Sinds vorig jaar wordt er nog een dertiende Ultima uitgereikt, de Publieksprijs. Zoals de naam aangeeft, is het het publiek dat die winnaar mag aanduiden.

De Klaroenblazers van de Last Post, die elke avond stipt om 20 uur de Last Post blazen onder de Menenpoort in Ieper, mochten de Ultima in de categorie Roerend en Immaterieel Erfgoed mee naar huis nemen.

Charlotte Adigéry en Bolis Pupul. © BELGA

Bolis Pupul, zoon van Kamagurka, won samen met Adigéry – waarmee hij in 2022 de debuutplaat ‘Topical Dancer’ uitbracht – in de categorie Muziek.

Alex Verhaest. © BELGA

Nog meer talent dat een link heeft met onze provincie werd beloond. Alex Verhaest (Roeselare), die zich ophoudt op het kruispunt van schilderen, videospelletjes en film, kreeg de Ultima voor Digitale Kunst.

Films Girl en Close

Die voor Film & Visuele Media was weggelegd voor Angelo Tijssens (Blankenberge), de coscenarist van ‘Girl’ en ‘Close’, twee meermaals bekroonde films van de Gentse regisseur Lukas Dhont.

De overige Ultima’s vonden een weg buiten onze provincie. Joke van Leeuwen, onder meer bekend van ‘Een huis met zeven kamers’ en ‘De onervarenen’, zegevierde in de categorie Letteren. Brassband Willebroek, een academisch orkest van 35 jonge enthousiaste muzikanten onder leiding van dirigent Frans Violent, wist de Ultima in de categorie Amateurkunsten in de wacht te slepen. Het orkest heeft een recordaantal van 22 Belgische titels op zijn naam staan. Daarnaast kroonde het zich ook drie maal tot Europees Kampioen en is het tweevoudig en titelvoerend wereldkampioen.

Publieksprijs

In de categorie Architectuur en Toegepaste Kunsten kwam Marie-José Van Hee als winnaar uit de bus. Van Hee staat onder meer bekend als een van de architecten achter de herinrichting van het Gentse stadscentrum en de bouw van de Stadshal. Ann Veronica Janssens, een Belgische hedendaagse kunstenaar die vooral experimenteert met licht, zegevierde in de categorie Beeldende Kunst. Circusacrobaat Jesse Huygh en zijn organisatie ADM-VZW trokken aan het langste eind in de categorie Circus.

Het theatergezelschap Studio Orka van Philippe Van de Velde en Martine Decroos, dat er eind 2020 mee ophield, won de Ultima voor Podiumkunsten. Sankaa vzw, een koepelorganisatie van tal van verenigingen met een link met de Afrikaanse gemeenschap, kreeg de Ultima voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk.

De musical Vergeet Barbara. © BELGA

De Publieksprijs, ten slotte, was weggelegd voor de musical ‘Vergeet Barbara’ van Studio 100, een eerbetoon aan het oeuvre van zanger Will Tura (met Veurnse roots).

Elke winnaar mocht een beeldje van kunstenaar Daan Gielis in ontvangst nemen. De prijzen gaan ook gepaard met een geldsom van 10.000 euro, voor de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste bedraagt die som 20.000 euro.