West-Vlaamse woonzorgcentra hebben het grootste aantal koppelkamers

West-Vlaanderen heeft het grootste aantal koppelkamers in rusthuizen. Dat zijn speciale kamers waardoor koppels met verschillende zorgbehoeftes toch kunnen blijven samenwonen. In heel Vlaanderen zijn er 232 kamers. Maar West-Vlaanderen scoort het best met 89, wist Radio 2 West-Vlaanderen te melden

Het gebeurt nog vaak dat wanneer één van de twee partners zorgbehoevend is en naar een rusthuis moet het koppel uit elkaar wordt gehaald. De partner die nog vrij goed is, blijft thuis of komt op een andere afdeling van het woonzorgcentrum terecht. Dat probeert men met koppelkamers te voorkomen. West-Vlaanderen heeft het grootste aantal koppelkamers van Vlaanderen. Dat blijkt uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers.

Dit systeem zorgt er voor dat de mensen gelukkiger zijn in een woonzorgcentrum Philippe De Coene Schepen van Senioren Kortrijk

In de Kortrijkse woonzorgcentra zijn er een 30-tal zo’n kamers volgens schepen van Senioren, Philippe De Coene (Vooruit). “Sommige koppels wonen al hun hele leven lang samen. Als één van hen omwille van zorgbehoevendheid in een woonzorgcentrum terechtkomt en de andere blijft achter, dan zijn ze vaak allebei ongelukkig. Op die manier bieden we ze de kans dat ze samen kunnen komen. Het is een systeem dat vrij goed werkt en het zorgt er ook voor dat de mensen gelukkiger zijn in een woonzorgcentrum.”

In zo’n koppelkamer betaalt de opgenomen partner van een hulpbehoevende, die wel nog vrij goed is, minder dan een volwaardige bewoner.