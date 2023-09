West-Vlaamse weerlegt vooroordelen in Vegan bakboek: Marieke leert je taart bakken zonder eieren

Marieke Wyns bewijst met haar bakbedrijfje Chez Mariette al jaren dat brownies en meringuetaartjes net zo mooi en lekker zijn zonder melk, boter en ei als mét. Nu nodigt ze iedereen uit om dat ook in eigen keuken te ondervinden. In ‘Het Vegan Bakboek’ legt ze uit dat plantaardig bakken niet moeilijk en niet duur is. Vegan, ook voor wie niets van vegan moet hebben.

Marieke Wyns (35) startte acht jaar geleden haar bakatelier op in het landelijke Veldegem bij Zedelgem. Een klassiek voorbeeld van een uit de hand gelopen hobby, noemt ze het. Toch was dat atelier niet waar ze als jonge vrouw van droomde, na studies communicatiewetenschappen dacht ze de marketing- of reclamesector in te rollen. “Maar in 2012 besloot ik veganistisch te gaan leven. Ik had de documentaire Earthlings gezien. Die gaf de doorslag voor mij als dierenvriend om niet langer vlees te eten.” De dier- en milieu-onvriendelijke vlees- en zuivelindustrie – varkens zien het daglicht niet meer, koeien worden kunstmatig zwanger gemaakt om melk te produceren -, wilde Marieke niet langer ondersteunen. “Het is een persoonlijke keuze evenwel, ik ga anderen niet ‘pushen’ om op dezelfde manier te leven. Al hoop ik hen wel te overtuigen.”

Mager aanbod

Maar in 2012 waren de opties om veganistisch te eten nog schaars. “En voor iemand die altijd al van taart en koeken heeft gehouden, was het aanbod aan vegan gebak toch wel erg mager”, vertelt Marieke. “Toen werd vegan bovendien nog op één hoop gegooid met gluten- en suikervrij, erg smaakvol was het dus allemaal niet. Maar ik wilde gewoon de frangipane die ik zo graag als kind bij mijn marraintje at, of appeltaart die ook echt smaakt als appeltaart. De naam van mijn atelier Chez Mariette is trouwens een samensmelting van mijn naam en die van mijn marraine Georgette.”

Niet iedereen hoeft vegan te worden, maar ik wil dat ze het toch een kans geven

Marieke ging zelf aan de slag en zocht uit hoe ze zonder boter, melk en ei net zo’n lekker gebak kon maken als mét. Ze postte het resultaat op social media en kreeg al snel reactie van horecazaken die haar gebak graag wilden aankopen. Van het een kwam het ander, Marieke behaalde haar diploma brood- en banketbakker en bakte voor steeds meer eethuizen maar ook voor particulieren. “Na mijn eerste zwangerschap besloot ik er fulltime voor te gaan en sindsdien gaat het hard.”

Marieke met partner Alexander Mol en dochter Eloïse. © heikki verdurme Heikki Verdurme

Award

In februari ontving Marieke een Belgian Vegan Award voor Best Pastry & Sweets. In juni beviel ze van een tweede kindje, en nu dus ook van haar eerste boek. Het Vegan Bakboek is een toegankelijk bakboek geworden, vol plantaardige receptjes om thuis lekker gebak uit de oven te toveren. Dat dat nooit hetzelfde kan zijn als het klassieke gebak, de ingrediënten haast onvindbaar zijn of op zijn minst een stuk duurder: Marieke probeert deze ideeën die over vegan leven te weerleggen in het boek. “Dat heb ik heel bewust gedaan. Ik wilde dat ook mensen die eigenlijk niets van vegan moet hebben, mijn recepten kunnen klaarmaken. Ze zijn eenvoudig en worden stap voor stap uitgelegd. De ingrediënten vind je gewoon bij ons in de supermarkt, weliswaar die met een ruimer aanbod. En tenslotte vermijd ik ook dure ingrediënten. In twee receptjes gebruik ik de inderdaad exotisch klinkende zijden tofu, maar dat is dan ook het enige in het hele boek”, legt ze uit. Ze geeft ook mee wat haar voorkeur geniet – kies je bijvoorbeeld melk van soja, haver, amandelen… – en waarom.

Compliment

Op Instagram telt Marieke intussen heel wat volgers. “Ik heb de indruk dat de belangstelling voor vegan groeit, of dat meer mensen er nieuwsgierig naar zijn en er meer over willen weten. En dat ik blijkbaar goed gevolgd word, komt misschien net doordat ik er heel doordeweeks over bericht? Ik vertel over hoe ik vegan probeer te leven – zelf ADHD’er en met een dochtertje met autisme –, en hoe ik daar ook soms mee worstel. Hoe ik fouten maak, in het dagelijkse leven maar ook als onderneemster. Ik denk dat dat heel herkenbaar overkomt en dat mensen net daarom ook eens zonder vooroordelen de levensvisie bekijken waar ik voor sta. Niet om plots allemaal vegan te worden, maar om toch eens iets uit de vegan keuken proberen te maken.” Geen mooier compliment overigens dan dat van de oude bakker die haar gebak proefde en vol ongeloof vaststelde dat het écht kan. De toekomst laat Marieke op zich afkomen. Maar als ze echt mag dromen, dan hoopt ze – in navolging van Dominique Persoone die hen in 2007 zijn chocolade mocht presenteren – om ooit haar favoriete band, de Rolling Stones, op haar gebakjes te mogen trakteren. “Wie weet gaan ze nog eens op tournee en doen ze Brussel opnieuw aan?”, lacht ze.

‘Het Vegan Bakboek’ kost 29,99 euro en ligt vanaf dinsdag 3 oktober in de boekhandel. En tijdens Boektopia, van 28 oktober tot en met 5 november in Kortrijk Xpo, geeft Marieke een bakdemo.