West-Vlaamse vrouw wint 3,5 miljoen euro met Lotto dank zij lotje in Dagbladhandel ‘t Gazetje in Sint-Kruis

Een West-Vlaamse vrouw heeft de Lotto Jackpot van 3,5 miljoen euro gewonnen op Sinterklaasdag. Het gaat om een bediende die al 27 jaar lang mee speelt met Lotto en EuroMillions. Om de anonimiteit van de winnares te waarborgen, werd vrijdag symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan de uitbaters van het Dagbladhandel ’t Gazetje in Sint-Kruis, waar het winnend lot gekocht werd.

“Of er dit jaar veel stoute kindje waren, dat weten we helaas niet, maar dat er iemand in West-Vlaanderen héél braaf was geweest, kunnen we wel bevestigen. Op 6 december brachten de Sint en zijn Pieten namelijk de Lotto-Jackpot van exact 3.500.002 euro mee voor een West-Vlaamse vrouw en haar gezin”, vertelt Liliane Goor, woordvoerder van de Nationale Loterij.

Trouwe fan van Lotto

“ ’t is eens wat anders dan chocolade, marsepein en mandarijntjes”, glundert de dolgelukkige bediende, die het winnend lot won en anoniem wenst te blijven. “Ik speel al 27 jaar trouw mee met Lotto en EuroMillions en ben ook trouwe aanhanger van Joker+. Dat doe ik in de krantenwinkel voor zo’n 8 euro per trekking. De nummers die me de Jackpot hebben opgeleverd? Geen idee, want het gaat om willekeurig gekozen nummers.”

“Toen ik ontdekte dat ik gewonnen had, was ik tot tranen toe bewogen”, bekent deze West-Vlaamse vrouw. “Ik heb steeds het beste voor met mijn gezin en doe er alles aan om hen alles te kunnen geven in het leven. Daarom was ik naast mijn vaste baan ook nog flexi-jobber, iets wat ik nu alvast niet meer zal hoeven te doen.” (lacht)

“Ik ken maar al te goed de waarde van geld en zal met deze 3.500.000 euro vooral veel sparen voor onze toekomst. Al kan er zeer zeker wel een heel lekker etentje vanaf binnenkort.” (knipoogt)

De overhandiging van de cheque

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, heeft een vertegenwoordiger van de Nationale Loterij symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Fabienne Decloedt en Peter De Crombrugghe, de uitbaters van het Dagbladhandel ’t Gazetje in de Karel Van Manderstraat in Sint-Kruis, waar het winnend lotje aangekocht werd.

Lotto is 45 jaar het iconische en geliefde trekkingsspel van alle Belgen. In 2022 mochten 40 mensen zichzelf Lotto-Jackpotwinnaar (zes juiste nummers) noemen, waarvan 29 gelukkige winnaars ook miljonair zijn. In 2023 zijn er tot nu toe al 46 Jackpotwinnaars (zes juiste nummers) waarvan 39 miljonairs.

“We kunnen dus met veel vertrouwen zeggen dat Lotto ook dit jaar heel veel spelers gelukkig maakt. En op winnen staat geen leeftijd. Zo was de oudste winnaar tot hiertoe 97 jaar en de jongste 19 jaar”, vertelt woordvoerder Liliane Goor.

Herinvestering

Dankzij de inzet van de spelers van de Nationale Loterij wordt jaarlijks 345 miljoen euro geherinvesteerd in de meest diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten. “Zo zorgen we er allemaal samen voor dat onze samenleving een klein beetje warmer en inclusiever wordt”, stelt Liliane Goor.

De Nationale Loterij bezit het internationaal Verantwoord spel-certificaat. De verkoop van onze producten aan minderjarigen is verboden.