West-Vlaamse voedselbank kampt met grote tekorten, vooral schaarste bij droge voeding

De West-Vlaamse afdeling van de Voedselbank trekt aan te alarmbel. In april 2021 zamelde de organisatie nog 241.000 kilo voedsel in, vorige maand was dat slechts 188.000 kilo. Vooral de voorraad van droge voeding krijgt serieuze klappen.

Vanuit de voedselbank in Kuurne wordt er voeding geleverd aan ruim 82 verenigingen over heel de provincie. Maar dat lijkt steeds moeilijker te gaan. Door onder andere de stijgende energie- en voedingsprijzen doen in vijf maanden tijd 1.000 West-Vlamingen meer een beroep op de voedselbank in hun eigen streek. De vraag dus zienderogen, maar het aanbod kan niet volgen.

Verschillende oorzaken

“Er zijn verschillende redenen waarom we minder schenkingen ontvangen dan vorig jaar. Tijdens de pandemie lag de economie deels stil waardoor alle fabrikanten met overschotten zaten, waar wij mee van konden genieten. Post-corona hebben voedingsproducenten hun productieproces gewijzigd. In plaats van eerst te produceren en dan te verkopen, waardoor ze eigenlijk systematische overschotten hadden, wachten ze nu eerst op bestellingen vooraleer ze aan de slag gaan. Ze zijn voorzichtiger geworden”, aldus gedelegeerd bestuurder Ignace Bosteels.

Bedrijven worden voorzichtiger, waardoor er minder overschotten voor ons zijn

Uiteraard kan de invloed van de oorlog in Oekraïne niet ontkend worden. “Grondstoffen worden duurder omdat bepaalde landen niet meer (kunnen exporteren), met schaarste van bepaalde voedingsmiddelen als gevolg. Verse voeding en diepvriesproducten vormen momenteel nog geen probleem, die krijgen we nog vlot binnen van de warenhuizen. Maar pasta, conserven, chips, ontbijtgranen… eigenlijk alles wat een lange houdbaarheidsdatum heeft, die producten ontvangen we nog amper.”

22 procent minder donaties

Er is niet meteen een financieel probleem, want de inzamelacties bij particulieren voor giften die tweemaal per jaar worden georganiseerd waren een succes. Het probleem is dat er gewoon te weinig voeding is om aan te kopen. Met 6 procent meer hulpbehoevenden maar 22 procent minder toevoer van voeding moet de voedselbank nu al de harde keuze maken om gewoon kleinere pakketten te maken voor wie langskomt. De West-Vlaamse voedselbank roept bedrijven op om schenkingen te doen om dramatische situaties te voorkomen.