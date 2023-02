West-Vlaamse verpleegkundigen trekken met B-FAST naar Turkije om te helpen na aardbeving

Tieltenaren Ward Vandenbussche (38) en Sandy Van Wonterghem (44), allebei aan de slag in het Tieltse Sint-Andriesziekenhuis, reizen met B-FAST af naar het door de zware aardbeving getroffen gebied in Turkije. Ze zullen er meedraaien in een Belgisch veldhospitaal. “Bij een dergelijke ramp móeten we wel helpen. Het is onze plicht.”

De dodentol van de zware aardbeving in het grensgebied tussen Turkije en Syrië blijft maar oplopen. Nu al koste de ramp aan meer dan 33.000 mensen het leven, een aantal dat jammer genoeg nog zal stijgen.

Vorige week vertrok al een verkennende en logistieke ploeg van B-FAST, het Belgian First Aid and Support Team, naar het rampgebied. De komende dagen volgen tientallen Belgische artsen, logistieke medewerkers en verpleegkundigen.

Geen seconde geaarzeld

Onder hen ook Tieltenaar Ward Vandenbussche (38) en Sandy Van Wonterghem (44) uit Aarsele. Zij zijn respectievelijk al 10 jaar als verpleegkundige op de dienst Intensieve Zorgen en 24 jaar als spoedverpleegkundige bij het Sint-Andriesziekenhuis in hun stad aan de slag.

“Hier offeren we met plezier wat vakantie voor op. Voor ons is het de logica zelve om ter plekke te helpen”

Ward vertrekt dinsdag, Sandy volgt donderdag. “Toen we de oproep van B-FAST zagen, hebben we geen seconde geaarzeld”, zeggen ze. “De nood is er erg hoog. Bij een dergelijke ramp móeten we wel ter plekke helpen. Dat is zelfs onze plicht. Hiervoor zijn we verpleegkundige geworden.”

Sandy was met B-FAST eerder al in 2010 in Haïti – na eveneens een zware aardbeving – aan de slag en hielp in 2013 ook in de Filipijnen, nadat een tyfoon er voor enorme schade zorgde. Voor Ward wordt het zijn eerste B-FAST-ervaring.

Veldhospitaal

“Sandy heeft me haar ervaringen al verteld”, zegt hij. “We zullen er in een Belgisch veldhospitaal aan de slag gaan. Dat wordt opgetrokken op een gigantische parking van een inactief ziekenhuis niet ver van de grens met Syrië in de stad Kirkhan, te vinden in de provincie Yatay.

Het veldhospitaal zal niet enkel dienen om slachtoffers van de aardbeving te verzorgen, er zal ook andere zorg verleend worden. “We hebben er onder andere een operatiekwartier en dienst Intensieve Zorgen ter beschikking, maar ook een spoeddienst en bevallingsafdeling. Bedoeling is dat mensen er voor alle mogelijke medische hulp terecht kunnen. De omstandigheden ter plekke zijn bar. Het is er min 6 graden en veel mensen hebben geen dak meer boven het hoofd.”

Sandy en Ward offeren met plezier vakantie op om hun B-FAST-engagement uit te voeren. “Voor ons is dit de logica zelve, want we weten dat we er een groot verschil kunnen betekenen”, aldus Sandy. “De dankbaarheid van de mensen is groot, dat weet ik uit mijn eerdere ervaringen in Haïti en de Filipijnen. En ook onze werkgever steunt ons volop.”

Baby’s en kinderen onder puin

De Tieltse verpleegkundigen zullen er met de harde realiteit geconfronteerd worden. “We zullen veel ellende zien, maar tegelijk zal de voldoening groot zijn bij elke patiënt die we hebben kunnen helpen. Iedereen heeft ondertussen de beelden gezien van baby’s en jonge kinderen die van onder het puin gehaald worden. Dat laat toch niemand koud?”

Ward en Sandy zullen veertien dagen ter plaatse blijven. “Het worden lange dagen, met waarschijnlijk shiften van 12 uur, maar dat schrikt ons niet af. We zijn er om te helpen, samen met de rest van het tachtigkoppige team van B-FAST. En als we het eens moeilijk hebben, kunnen we altijd bij elkaar terecht. Elkaar even oppeppen om er dan weer tegenaan te gaan. Want het verschil tussen leven en dood kan bij ons liggen.”