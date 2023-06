West-Vlaamse tradities ‘strandbloemenverkoop’ en ‘klokkenluiden’ zijn het gezicht van campagne immaterieel erfgoed

Van de term ‘immaterieel erfgoed’ hebben waarschijnlijk niet veel mensen gehoord. Daar wil Werkplaats immaterieel erfgoed aan de hand van hun nieuwe campagne verandering in brengen. Twee van de vier campagnebeelden dragen een West-Vlaams karakter. Zo zijn Roeselaarse klokkenluidster Veerle Cattry en strandbloemverkopers Anna en Moyi het gezicht van twee posters die gedurende de zomer te zien zijn in verschillende stations in Vlaanderen en Brussel.

Werkplaats immaterieel erfgoed lanceerde begin juni een campagne met als doel de bekendheid van het begrip ‘immaterieel erfgoed’ in Vlaanderen te vergroten. De hele zomer lang zullen er affiches opduiken in verschillende Vlaamse en Brusselse stations die verwijzen naar immaterieel erfgoed, waaronder ook het klokkenluiden en strandbloemverkopen van onze provincie. De campagne ging van start op 3 juni en eindigt eind september.

Zintuigen

De term ‘immaterieel erfgoed’ verwijst naar gebruiken, rituelen, ambachten en vakmanschap, die van generatie op generatie worden doorgegeven. Centraal thema van de campagne is ‘zo goed voelt immaterieel erfgoed’, waarbij vier campagnebeelden alluderen op de verschillende zintuigen.

Klokkenluidster Veerle Cattry uit Roeselare luidt sinds eind vorig jaar samen met de Roeselaarse klokkengilde de klokken in de Sint-Michieltoren. Roeselare is, samen met Zogge en Leuven, een van de enige drie steden en gemeentes die nog manueel de klokken luiden. Met de slogan “Zo goed klinkt immaterieel erfgoed” zal Veerle de klokkenluiderscultuur vertegenwoordigen.

Ook de typische zomertraditie voor kinderen en uniek voor onze kust, de strandbloemenverkoop, krijgt een plaatsje als boegbeeld op één van de vier affiches. Anna en Moyi, de twee kinderen op de affiche, zetten hun bloemen klaar in hun winkeltje, en verkopen deze in ruil voor schelpen. De strandbloemenverkoop is dus niet alleen een traditie die de verschillende generaties binnen een familie verbindt, maar ook kinderen van verschillende achtergronden samenbrengt. Het is een stukje immaterieel erfgoed in onze provincie en met een beetje verbeelding leest de slogan: “zo goed ruikt immaterieel erfgoed”

Persoonlijke affiches

Naast de vier officiële campagnebeelden, doet Werkplaats immaterieel erfgoed ook een oproep naar alle erfgoedgemeenschappen om het begrip immaterieel erfgoed mee bekend te maken door een gepersonaliseerde poster van hun eigen immaterieel-erfgoedpraktijk aan het raam te hangen. Ben je bezig met immaterieel erfgoed en wil je dat graag aan iedereen tonen? Dan kan je nu je gratis gepersonaliseerde poster bestellen via www.immaterieelerfgoed.be.