West-Vlaamse studenten schoppen het in Parijs tot wereldkampioenen diplomatie

Gaat er een topdiplomaat schuil in de West-Vlaming? Het huidige record in de Model United Nations (MUN), oftewel de ‘Olympische Spelen voor diplomatie’, doet alvast vermoeden van wel. Het Belgische team van MUN Society Belgium kon voor de tiende keer in de geschiedenis van de studentenorganisatie de titel mee naar huis nemen

Na één geannuleerde en twee online edities, kon het officieuze wereldkampioenschap voor studenten eindelijk weer in levende lijve plaatsvinden. Studenten van over de hele wereld kwamen daarvoor samen in Parijs, de diplomatieke hoofdstad van Europa, waar ze een week lang debatteerden over actuele wereldproblemen. Het Belgische team van MUN Society Belgium kon voor de tiende keer in de geschiedenis van de studentenorganisatie de titel mee naar huis nemen.

De wedstrijd, die georganiseerd wordt door de prestigieuze Harvard University, brengt jongeren van alle nationaliteiten en achtergronden samen om onderwerpen aan te snijden die ook bij de Verenigde Naties op tafel liggen. Elke deelnemer vertegenwoordigt een ander land dan het zijne tijdens de vijfdaagse conferentie, op een manier die zowel diplomatie, leiderschap en een diepgaande kennis over het onderwerp vereisen.

Yale

Het Belgische team, samengesteld uit studenten afkomstig van universiteiten uit het hele land, vertegenwoordigde landen zoals Guatemala, Marokko, Kaapverdië en Noorwegen en wist zich te onderscheiden van meer dan honderd teams uit de hele wereld, van Peru tot Pakistan en Senegal.

“Daar zijn studenten bij van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, waaronder Yale en Princeton, Oxford en de London School of Economics. Wij vertegenwoordigden Guatemala in de Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN), over de herstructurering van de energiemarkt en de impact van het conflict in Oekraïne hierop.”

Lobbyen

“Een heftig onderwerp in een commissie waarin meer dan 130 studenten vier dagen lang moesten lobbyen om tot een compromis te komen. Naar oplossingen zoeken is op zich al uitdagend, maar deze ideeën vervolgens ook nog eens samen met vele anderen op een duidelijke manier uitwerken, is waar diplomatie écht om draait. En dat is precies ook wat deze ervaring zo uniek maakt”, aldus team België.

De teams werden niet alleen beoordeeld op hun inhoudelijke kennis maar ook op leiderschap en onderhandelingstalent. Deze tiende overwinning van het Belgische studententeam is een unicum in de geschiedenis van Harvard WorldMUN. “En het levende bewijs dat Belgen ‘s werelds beste diplomaten zijn”, klinkt het.

Het Belgische team telde maar liefst vijf West-Vlamingen. Dat zijn Emma Van Roy, August Vermeire, Matthis Christiaens, Simon Bruneel en Tristan Toye.