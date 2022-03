West-Vlaamse parlementairen protesteren tegen tariefverhoging bij De Lijn

Op 1 april, neen dit is geen aprilvis, stijgen de busprijzen met 50 eurocent. Voortaan betaal je 2,50 euro in plaats van 2 euro voor een ticket bij De Lijn. De Vlaamse volksvertegenwoordigers Annick Lambrecht en Maxim Veys (Vooruit) protesteren tegen die tariefverhoging. Ze lanceren woensdag een voorstel in het Vlaams parlement en plannen vrijdagmorgen een ludieke actie aan de bushaltes nabij het Concertgebouw in Brugge.

Annick Lambrecht en Maxim Veys motiveren hun actie als volgt: “Tram, trein en bus zijn basis, geen luxe. Op een moment dat mensen thuis blijven omdat de prijzen aan de pomp onbetaalbaar zijn geworden, moet je het openbaar vervoer net goedkoper maken. Minstens moet de Vlaamse regering de prijzen voor een busticket bevriezen, zoals de federale regering ook deed met de treintickets.”

Combiticket

Deze twee West-Vlaamse socialisten dienen rond de bevriezing van de busprijzen woensdag een motie in het Vlaams parlement in. Bovendien lanceren ze het voorstel van een combiticket: “Voor 7 euro per dag zou je met zo’n ticket onbeperkt gebruik kunnen maken van het volledige openbaar vervoernetwerk in België (NMBS, De Lijn, MIVB en TEC). Wie vandaag vanuit Vlaanderen naar de Ardennen wil, moet verschillende tarieven betalen, op verschillende openbare vervoersnetwerken.”

“Dat is nodeloos complex en bovendien ook onbetaalbaar voor gezinnen. Het combiticket zou op alle openbaar vervoer in België geldig moeten zijn, zodat je het op elk tijdstip van de dag en van de week kan gebruiken, zonder onderscheid tussen dal- en spitsuren of week- en weekenddagen.

Gezinsuitstapjes

“Een bezoek aan Pairi Daiza of de kust met trein, tram, bus moet simpeler en goedkoper. Met het Combiticket doen we dat. Het is gemakkelijk en betaalbaar. Geen gedoe meer met verschillende tickets én goedkoper dan een uitstap met de auto. Hiermee overtuigen we mensen om bij uitstappen het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te laten staan. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de portemonnee, en goed voor het toerisme in ons land”, leggen Lambrecht en Veys uit.

“Wie via het werk een combi-abonnement heeft op het openbaar vervoer, maakt voor gezinsuitstapjes vaker de keuze voor het openbaar vervoer. Als we ook de rest van de Vlaamse gezinnen willen overtuigen om het openbaar vervoer te nemen, moeten we het voor hen even eenvoudig en betaalbaar maken”, aldus Lambrecht en Veys.

Dagpas

Een dagpas voor tram, trein én bus bestaat vandaag al in Oostenrijk. Ook de Gezinsbond sprak zich al positief uit over het systeem. In ons land bestaat een gelijkaardig, maar kleinschaliger systeem, de BruPass, voor het Brussels hoofdstedelijk gewest.