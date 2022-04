West-Vlaamse makers en uitvinders op Maker Faire

Komiek en klusjesfanaat Henk Rijckaert organiseert dit weekend in Gent de Maker Faire, een doe-het-zelf- en uitvindersbeurs waar je ook panelgesprekken en workshops kan bijwonen. Bij de standhouders zien we ook een aantal West-Vlamingen. Maak kennis met drie knappe koppen van bij ons!

Mauro uit Ingelmunster: “Ik ben altijd op zoek naar iets wat nog niet bestaat”

Hij wordt al eens de ‘jongste uitvinder van het land’ genoemd. Mauro Druwel (13) uit Ingelmunster is dan ook geen onbekende. Met zijn uitvindingen verscheen hij al vaak in de krant en was hij ook al te gast bij onder meer MNM en Radio 1. En exact een jaar geleden was hij ook uitgenodigd op de boot van Gert Verhulst in De Cooke & Verhulst Show. Daar stelde hij toen voor het eerst zijn nieuwste uitvinding voor: de Smart Medicine Fair.

“Dat toestel moet nagaan of je medicijnen niet vervallen zijn. Met een weegschaal, twee camera’s en artificiële intelligentie lukt dat. Momenteel leg ik de laatste hand aan het apparaat. Bedoeling is dat het klaar is tegen de Maker Faire in Gent. Ik vind het spannend om het daar voor te stellen. Het duurde eventjes voor het klaar is, maar mijn schoolwerk krijgt voorrang en daarnaast zwem ik ook in competitie.”

“Ik ben altijd op zoek naar iets wat niet bestaat”, aldus Mauro. Zo ontwikkelde hij tijdens de lockdown een LockDownLamp, die aangeeft of je bereikbaar bent tijdens het thuiswerk of niet. Verder bouwde hij al een robot die ervoor zorgt dat je genoeg water drinkt en recent bouwde hij nog een toestelletje dat ervoor zorgt dat je nooit meer onnodig naar je lege brievenbus loopt. Op zijn eigen YouTube-kanaal geeft hij uitleg hoe die toestellen gemaakt worden. Opgelet: wie niets kent van programmeren of techniek, moet af en toe eens checken of de taalinstellingen wel kloppen, want het kan al eens als Chinees klinken. “Later wil ik sowieso iets doen in de IT-sector.”

Mauro laat zijn projecten wat afhangen van de verbeelding. “Ik heb nog niet echt een idee wat het volgende is. Misschien maak ik wel iets om ervoor te zorgen dat kinderen op het strand niet te ver van hun ouders gaan of verdwalen. Ik kijk er in elk geval naar uit om weer op Maker Faire te staan. De vorige keer heb ik er ami: go voorgesteld, mijn robot die aanspoort om water te drinken. En het is heel tof om daar andere makers te ontmoeten en te zien hoe zij precies te werk gaan.”





Sander Van Lembergen produceerde al enkele indrukwekkende helmen. © Frank Meurisse

Sander uit Kachtem: “Ik werk nu aan een heuse Terminator”

Sander Van Lembergen (24) uit Kachtem bij Izegem kan zijn creatief ei kwijt als grafisch ontwerper bij Kopie Harelbeke. ’s Avonds doet hij dat met het maken van zogenaamde props: rekwisieten uit films, series of games. Vooral die laatste spreken tot de verbeelding. “Mijn interesse werd gewekt toen ik ooit zag hoe de originele Star Wars-films werden gemaakt en hoe ze daarbij te werk gingen. Daar kroop veel handmatig werk in, wat ik ook nog altijd doe.”

Al maakt Sander handig gebruik van de nieuwste technieken. Zo maakt hij regelmatig gebruik van de 3D-printer van zijn broer. “Daar verwerk ik plastic in, dat afkomstig is van het afval van plastic reclamepanelen op mijn werk. Dat drukt de kosten wat, maar het blijft toch geen goedkope hobby. Mocht ik de kans krijgen om dat professioneel te doen, zelfs in het buitenland, zou ik niet twijfelen.” Sander is ook een fervente gamer. Het spel Destiny 2 staat daarbij stip op nummer één. Uit dat spel maakt hij regelmatig zaken. Al is zijn volgend project een… Terminator. “Ik heb het hoofd al klaar, en wil straks het lijf maken. Verder werk ik ook aan een kostuum van een mandalorian (een huurmoordenaar uit Star Wars, red.).”





Yorick Kyndt met zijn twee droids uit Star Wars. © Peter Maenhoudt

Yorick Kyndt uit Oostende: “Bezig aan een roze versie van R2-D2 voor mijn vrouw”

In het dagelijks leven werkt Yorick Kyndt (33) uit Oostende als lifttechnicus. Maar ook na zijn uren prutst hij nog volop aan knopjes en draadjes, meer bepaald aan die van zijn R2-D2.

Voor wie het in Keulen hoort donderen: R2-D2 is een befaamde robot of droid uit de Star Wars-saga. “Op de FACTS-beurs in Gent komen elke editie mensen samen die zelf hun R2-D2 maken. Een jaar of vijf geleden heb ik het plan opgevat om er zelf eentje te maken. Daar is vooral heel veel research in gekropen. Het frame heb ik uit hout gemaakt en daarna ben ik systematisch aan de slag gegaan met de elektronica. Je moet zorgen dat het niet alleen esthetisch in orde is, maar ook elektrisch. Zo voeg ik steeds meer opties toe, van leuke geluidjes tot een bediening op afstand. Een dure hobby? Alles samen heeft mijn R2-D2 zo’n 1.500 euro gekost, maar er zijn ook bouwers die het tienvoudige spenderen. Momenteel ben ik bezig aan een roze versie voor mijn vrouw.”

Technisch gezien gaat het om een R2-KT, een droid die ooit gemaakt werd voor Katie (vandaar KT, red.) die terminaal was en het als haar laatste wens zag om deel uit te maken van het Star Wars-universum. De roze R2-D2, zoals die ook werd genoemd, was intussen ook al te zien in The Force Awakens. “Mijn vrouw deelt mijn interesse en ik vind het wel leuk om te maken. In opdracht mag ik ze niet maken, want van filmstudio LucasFilm mag je zonder licentie geen geld verdienen aan hun producten. Maar het is wel heel fijn om er mee rond te rijden op beurzen zoals FACTS of Comic-Con.”