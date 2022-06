West-Vlaamse leerlingen beter in wiskunde

West-Vlaamse kinderen uit het zesde leerjaar scoren opvallend goed voor wiskunde. Dat blijkt uit een onderzoek van KU Leuven. “Dit is niet het eerste onderzoek waarin West-Vlaanderen het beter doet dan andere provincies”, klinkt het.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had geen goed nieuws vorige week: Vlaamse leerlingen van het zesde leerjaar scoren voor wiskunde minder goed dan vijf jaar geleden. “Tot die vaststelling komen we nadat bij 6.163 leerlingen uit 230 scholen peilingstoetsen wiskunde werden afgenomen”, klinkt het bij minister Weyts.

Zo’n peilingsonderzoek neemt een representatieve steekproef van scholen en leerlingen en toetst in welke mate de leerlingen de eindtermen beheersen. Voor wiskunde in het basisonderwijs waren er eerder al peilingen in 2002, 2009 en 2016.

Leerlingen van het zesde leerjaar scoorden in 2021 globaal gezien slechter voor wiskunde dan in 2016. “Op slechts 5 van de 21 toetsen haalt minstens 75 procent de minimumdoelen voor wiskunde. Er zijn wel verschillen tussen de leerlingen.”

“Leerlingen met een schoolse achterstand, met dyslexie of dyscalculie en leerlingen die extra zorg krijgen, scoren slechter voor wiskunde. Jongens, leerlingen die thuis enkel Nederlands spreken en kinderen van ouders die positief staan ten opzichte van wiskunde scoren globaal gezien beter.”

Hoofdrekenen

Opmerkelijk is wel dat leerlingen uit het zesde leerjaar uit West-Vlaanderen opvallend goed scoren. “Leerlingen uit de kustprovincie hebben op 7 van de 21 toetsen van de peiling wiskunde significant beter gepresteerd dan onze vergelijkingsgroep uit de provincie Antwerpen”, zegt Dr. Mieke Goos, projectleider van de peilingen en onderzoekster aan de KU Leuven.

“We zien dat West-Vlaamse leerlingen opmerkelijk beter scoren voor hoofdrekenen, functies en voorstellingswijzen, breuken en verhoudingen en schaal. Deze leerlingen kunnen ook beter problemen oplossen bij meten en vragen beantwoorden rond ruimte en meetkunde, kunnen beter aan de slag met omtrek, oppervlakte en inhoud en hebben de begrippen uit de meetkunde ook beter onder de knie.”

Sterkere leerlingen

Dat West-Vlaamse kinderen beter scoren, verrast de onderzoekers niet. “Dit is niet het eerste onderzoek waaruit blijkt dat de kustprovincie het opmerkelijk beter doet”, vervolgt Dr. Goos. “Zo slagen ook meer West-Vlaamse studenten voor hun ingangsexamen burgerlijk ingenieur in vergelijking met andere provincies. Ook in onze vorige peilingen in het basisonderwijs zagen we dit al.”

Volgens dr. Goos speelt de leerlingenpopulatie vermoedelijk een rol. “Zo zal in de provincie Antwerpen de diversiteit een stuk groter zijn dan in West-Vlaanderen. Globaal genomen namen 4 procent meer anderstalige leerlingen aan deze peiling wiskunde deel dan in het onderzoek van 2016.”

“De leerlingen in West-Vlaanderen staan dus een stuk sterker. Wellicht speelt ook de verdeling tussen het aantal scholen uit het katholieke onderwijs en het gemeenschapsonderwijs een rol. Ik kan me ook voorstellen dat in kleinere gemeenten in West-Vlaanderen de klassen wat kleiner zijn dan in een grootstad, waardoor de leerkracht meer tijd heeft voor elk kind.”