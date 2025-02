West-Vlaamse jongeren voelen zich te weinig voorbereid op hun financiële toekomst

Jongeren voelen zich te weinig voorbereid op hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van financieel dienstverlener Callant en Howest bij 500 leerlingen uit de derde graad van het middelbaar onderwijs in Vlaanderen.

Slechts één op twintig leerlingen (5 procent) vindt zichzelf goed geïnformeerd over kostprijzen, lonen, verzekeringen en bankkwesties. Ongeveer een derde (31 procent vindt zichzelf redelijk geïnformeerd. Twee derde (64 procent) daarentegen schat zijn kennis matig tot zwak in.

Pensioensparen

“Slechts een kwart van de jongeren kent de prijs van een brood, laat staan dat ze weten hoe een verzekering werkt of wat pensioensparen is,” vertelt zaakvoerder Peter Callant. “Toch is financiële geletterdheid cruciaal. Hoe beter jongeren op de hoogte zijn van financiële kwesties, hoe sterker ze aan de start van hun volwassen leven komen.”

Om leerlingen een duwtje in de rug te geven, ontving Callant op 27 februari een 50-tal zesdejaars van het Sint-Jozefsinstituut Brugge. Tijdens een voormiddag op het hoofdkantoor van Callant in Oostkamp doken de jongeren in de wereld van sparen, leningen en verzekeringen. Later dit jaar volgen er nog workshops. Scholen die interesse hebben in de workshops mogen contact opnemen.

Geletterdheid

Welke verzekeringen zijn verplicht in België? Hoeveel eigen inbreng (voorschot) heb je nodig om een lening voor je huis te kunnen aangaan? Stel dat je honderd euro hebt gespaard, wat doe je ermee? Met deze en andere vragen onderzochten Howest en Callant in heel Vlaanderen de financiële geletterdheid van Vlaamse leerlingen uit het vijfde, zesde en ook zevende jaar middelbaar.

Slechts iets meer dan de helft (56 procent) van de leerlingen kan zeggen wat pensioensparen is en minder dan de helft (48 procent) weet dat er gratis zichtrekeningen bestaan. De kostprijs van een brood inschatten, blijkt evenmin eenvoudig. Op de vraag hoeveel je gemiddeld voor een brood betaalt (drie euro), antwoordt slechts een vierde (25,3 procent) een bedrag tussen 2,65 en 3,35 euro.

Educatie

“De resultaten van het onderzoek bevestigen wat we al langer merken”, vertellen Veerle Wanzeele, afstudeerverantwoordelijke van de studierichting Bedrijfsmanagement, Financiën & Verzekeringen en Jonathan Maes, onderzoekscoördinator Bedrijf & Organisatie bij Howest.

“Jongeren hebben nood aan meer financiële educatie. Ze geven ook zelf aan daar meer kennis over te willen hebben.”Wél opmerkelijk: bijna negen op tien (89 procent) leerlingen kunnen het begrip inflatie correct duiden, zijnde een stijging van de prijzen in de economie. Bijna evenveel (88 procent) begrijpen dat het betekent dat je bij inflatie minder kan kopen met hetzelfde geld.

Win-win

Om jongeren te helpen hun financiële geletterdheid te verbeteren, ontvangt Callant al een vijftal jaar leerlingen van de derde graad secundair onderwijs op het hoofdkantoor in Oostkamp. Een voormiddag lang worden de jongeren dan ondergedompeld in de basisbeginselen van financiën en verzekeringen.

Ze krijgen een inkijk in de onderwerpen waarmee Callant-medewerkers dagelijks aan de slag zijn, zoals verzekeringen, financieel advies en kredieten. Tijdens een afsluitende workshop werken leerlingen rond enkele cases die dichtbij hun leefwereld liggen zoals de verzekering voor een brommer, verzekeringen bij de organisatie van een fuif en de schaderegeling bij een verkeersongeval met de fiets.

Toekomst

Op 27 februari zette het gezellige kantoor van Callant, gelegen in Domein De Cellen, de deuren open voor drie klassen van het 6de middelbaar van het Sint-Jozefsinstituut Brugge.

Zaakvoerder Peter Callant kijkt er ook nu weer naar om uit de jeugd te ontvangen en verder op weg te helpen: “Jongeren zijn de toekomst. Hoe beter ze geïnformeerd zijn, hoe meer grip ze krijgen op hun financiën. Zo komen ze sterker aan de start van hun volwassen leven en kunnen ze met een gerust hart die eerste job aannemen of een huurcontract ondertekenen.”

“Uit vorige edities van de samenwerking met Howest is trouwens ook gebleken dat de workshops jongeren enthousiasmeren voor een studie of job in de financiële sector. Een win-win dus. Niet alleen de jongeren, maar ook de financiële sector worden er beter van. Verzekeringsbeheerders of financieel adviseurs zijn vandaag nog steeds knelpuntberoepen in Vlaanderen. Met de workshops dragen we ons steentje bij.”