West-Vlaamse brandweermannen lopen en fietsen longen uit hun lijf voor De Warmste Week

Dat brandweermannen en -vrouwen altijd in topconditie zijn, zullen 180 sportievelingen op zaterdag 23 december nog maar eens bewijzen. Op de agenda: de loop- of fietstocht Dwars door Zone 1 ten voordele van De Warmste Week. Het startschot wordt gegeven op ’t Zand waarna de brandweermannen naar alle uithoeken van West-Vlaanderen trekken. Het evenement is ook een eerbetoon aan ‘Veertje Dendooven’. “Zij was jarenlang het vuur achter Fire For Life, maar is helaas overleden na een slepende ziekte”, zegt initiatiefnemer en beroepsbrandweerman Sebastiaan Muylaert.

De brandweermannen en -vrouwen van Hulpverleningszone 1 geven elke dag het beste van zichzelf. Een topconditie kan – letterlijk soms – van levensbelang zijn. Nu De Warmste Week voor het eerst neerstrijkt in Brugge wil Zone 1 koste wat het kost hun beste sportief beentje voorzetten en zo veel mogelijk geld inzamelen.

De initiatiefnemers van de actie zijn drie beroepsbrandweermannen van post Brugge: Olivier Van Damme, Yves Vermeulen en Sebastiaan Muylaert. Toen bekend raakte dat Brugge de uitvalsbasis wordt voor Vlaanderens grootste solidariteitsactie besloten de drie mannen de hoofden bij elkaar te steken en ook heel wat collega’s warm te maken.

‘Veertje’ Dendooven

Uit elke brandweerpost engageerden een paar enthousiastelingen zich om het gebeuren mee vorm te geven. Bij het organiseren van de loop- en fietstocht komt namelijk heel wat kijken. De initiatiefnemers ontwerpen en verkopen zelf een aantal kledingitems.

Van pulls en hoodies tot T-shirts: op elk item is telkens een veertje te zien. En dat is niet zomaar. “Dat is een subtiele verwijzing naar Veronique ‘Veertje’ Dendooven”, vertelt Sebastiaan. “Zij was jarenlang het vuur achter Fire For Life, maar is helaas overleden na een slepende ziekte. Door een veer af te beelden op de verkochte textiel willen wij haar herdenken en bedanken voor haar jarenlange inzet.

Sportieve dag

In totaal lopen of fietsen 180 sportievelingen zaterdag 23 december de longen uit hun lijf. Het startschot wordt gegeven op ’t Zand in Brugge, waar ook Het Glazen Huis staat. Om 6.30 uur vertrekken daar de eerste lopers richting de brandweerkazerne van Oostkamp. De looptocht wordt een samenwerking: sommigen starten op ’t Zand en eindigen in Oostkamp, maar ook andere lopers starten vanaf daar.

En dat is nog maar de start van een zeer uitgebreide route met verschillende stops: Ruddervoorde, Torhout, Gistel, Middelkerke, Oostende, De Haan, Blankenberge, Knokke-Heist, Brugge hoofdpost en Brugge voorpost. Enkele kernlopers lopen het volledige parcours en dragen de hele dag een estafettestok mee met daaraan een veer, als eerbetoon voor Veronique.

Wie liever fietst dan loopt, kan in de brandweerkazerne van Oostkamp tussen 8 uur en 10 uur vertrekken voor een traject van 50 of 120 kilometer. De voorpost van Brugge zet in de namiddag hun deuren open voor deelnemers en ander brandweerpersoneel. Met een hapje en een drankje genieten medewerkers van een aantal DJ-sets en een optreden van de band Cosy Corner.

Langs het parcours is ook heel wat randanimatie voorzien. Post Gistel en Middelkerke voorzien een mini-kerstmarkt onderweg met tal van standjes en animatie voor deelnemers en sympathisanten. In andere kazernes kunnen de lopers en fietsers even opwarmen en genieten van een hapje en een drankje.

Fakkeltocht

Hoogtepunt én afsluiter van de dag is een fakkeltocht van 5 kilometer richting ’t Zand. De laatste lopers komen daar – als alles goed gaat – tussen 19.00 en 19.15 uur toe. Honderden brandweermannen in interventiekledij zullen de lopers daar opwachten om uiteindelijk de cheque voor het goede doel te overhandigen.

Paul Ryckaert, de levenspartner van Veronique Dendooven en collega bij brandweer Brugge, zal de laatste kilometers tot aan ’t Zand meelopen met de kernlopers.