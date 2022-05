West-Vlaams kampioenschap surplacen voor kinderen:de laatsten zullen de eersten zijn!

Op zondag 22 mei zoekt beweging.net een nieuwe West-Vlaamse kampioen surplacen. Jongens en meisjes tot 14 jaar moeten zo traag mogelijk een afstand van 5 meter afleggen met een fiets. Wie waagt zijn kans?

Van 16 tot 23 mei vindt de Week van de Groeilamp plaats. Huis van het Kind Roeselare plant samen met tal van organisaties heel wat activiteiten voor ouders, grootouders, opvoeders en kinderen. Een van de opvallendste initiatieven is het West-Vlaams kampioenschap surplacen voor kinderen. “Op zondag 22 mei organiseert beweging.net West-Vlaanderen voor de tweede keer dit ludieke kampioenschap”, vertelt Thierry Bouckenooghe, kernlid van beweging.net Roeselare. “Onze lokale afdeling zorgt voor de praktische organisatie, met steun van stad Roeselare. Vorig jaar namen meer dan 80 kinderen deel in Brugge. Wij hopen dus op minstens evenveel deelnemers in Roeselare!” Jongens en meisjes tot 14 jaar kunnen deelnemen en het doel is om zo traag mogelijk een afstand van 5 meter te overbruggen met een fiets. “We splitsen hen op in vier leeftijdscategorieën waardoor onze provincie op één dag maar liefst vier West-Vlaamse kampioenen rijker zal zijn!” lacht Thierry. Bij dit kampioenschap zijn alle deelnemers trouwens winnaar, want iedereen krijgt een leuke goodiebag mee naar huis! Om alles eerlijk te laten verlopen, voorziet de organisatie zelf fietsen.

Alle deelnemers krijgen een leuke goodiebag mee naar huis

“Per leeftijdscategorie voorzien we een fiets op maat vanuit de Fietsbieb”, aldus Thierry. “Dat is een project van beweging.net waarbij je, zoals de naam het zegt, goedkoop fietsen kan ontlenen in lokale uitleenpunten. Kinderen worden snel groot en wie lid is van de Fietsbieb kan zijn te kleine fiets ruilen voor een groter exemplaar.” Dit West-Vlaams kampioenschap is maar één van de vele activiteiten op het Ange Angilisplein in Rumbeke die dag. “Om 10 uur onthullen we de nieuwe naam van het door de buurt aangelegde wonderwoudje”, weet Thierry. “Daarna kan je doorlopend klimmen op de mobiele klimrots, wandelen op het blotevoetenpad of je conditie testen tijdens de ouder-kind-bootcamp. Je kan er je fiets of step pimpen, langsgaan bij ARhus of een kijkje nemen bij het draadpoppentheater.

Tips van een pro

Thierry geeft tot slot graag enkele tips mee aan de deelnemertjes: “Luister voor één keer niet naar je ouders. Focus je volledig op je fiets en negeer hun commentaar langs de zijlijn. En denk er ook aan om de trappers mooi horizontaal te houden.” Het enige echte West-Vlaamse kampioenschap surplacen vindt plaats op zondag 22 mei van 10 tot 12 uur op het Ange Angilisplein in Rumbeke. Jongens en meisjes die zeker willen zijn van hun startplaats, schrijven zich best vóór 15 mei in via www.kampioenschapsurplacen.be. Indien er nog plaatsen over zijn, kan je ook ter plaatse inschrijven.