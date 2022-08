West-Vlaams kampioenschap eiersmijting in de Madonna: “Een tip voor deelnemers: trek niet je mooiste kleren aan”

In het Langemarkse gehucht Madonna vond maandagavond het West-Vlaams kampioenschap eiergooien plaats. De ludieke volkssport is al decennialang een traditie tijdens de kermis in het dorp. Bij de heren versloegen Toon Kint en Marco Willemyns de topfavorieten Steve Descamps en Dylan Bouckenooghe.

De deelnemers van het PK Eiersmijting in de Madonna zagen hun winstkansen al van bij aanvang de hoogte ingaan, want veelvuldig kampioen Kurt Marcus (48) besloot om zich niet in te schrijven. “Als je zo veel keer hebt gewonnen, wil je het ook eens laten voor de jonge gasten”, vertelt de Langemarkenaar. “Ik heb wel twaalf of dertien jaar meegedaan, waarvan we de laatste zeven jaar gewonnen hebben.”

De regels van de wedstrijd zijn eenvoudig. Twee teamgenoten starten met het ei door te geven op 1 meter na elkaar. Daarna gaat er telkens één speler één meter achteruit en probeer je het ei naar je partner te gooien zonder dat het breekt. “Ons record is 28 meter, dus dan moet je al 29 keer gegooid hebben naar elkaar”, legt Kurt uit.

Goed gooien en vangen

Het geheim van zijn succes is simpel: goed gooien en goed vangen. “Goed vangen doe je door de neerwaartse beweging van het ei te volgen, zodat er zo weinig mogelijk druk is op je handen”, zegt Kurt. “Bij het vangen is het ook belangrijk om geen ringen te dragen. Goed gooien is ook belangrijk. Je moet zorgen dat je ver genoeg gooit, want de vanger mag niet dichter komen. Achteruit lopen mag wel. Het is dus beter om iets te ver te gooien, dan te dicht.”

“Je moet één worden met het ei”

Bij de heren versloegen Toon Kint en Marco Willemyns de topfavorieten Steve Descamps (37) en Dylan Bouckenooghe (29). “We doen allebei al mee van toen we kinderen waren”, zeggen ze. “Ondertussen vormen we al een jaar of zes een duo. Vandaag gooiden we een worp van 26 meter, maar ons record staat op een afstand van 28 meter. Veel tips kunnen we niet geven. Het is gewoon en kwestie van goed te gooien en goed te vangen. Je moet eigevoel hebben en één worden met het ei.”

Topfavorieten Steve Descamps en Dylan Bouckenooghe © Tom Gheeraert

Boosdoener

“De eieren zijn ook wel belangrijk, want we hebben al edities dat ze heel snel braken. Dan slaagden we er maar in om 17 meter te gooien. Nu zou het wel eens kunnen dat we ons record breken, want het terrein is groter dan voordien. Ik heb nog eieren gevangen met mijn rug tegen de muur”, zegt Steve.

“Ieder jaar is de zon wel een boosdoener. Die kan je soms verblinden”, zegt Dylan. “Ik kan daar goed tegen, dus ik sta altijd aan de kant met de zon in de ogen. Nog een goeie tip voor deelnemers: trek niet je mooiste kleren aan.”

Veel belangstelling

“We noteerden 178 inschrijvingen”, zegt voorzitter Deborah De Smaels van het organiserende Kermisstoetcomité. “Ze konden gooien tot er geen eieren meer zijn, maar meestal stoppen ze als het te donker wordt. Dit jaar hebben we extra lichten gehangen zodat we toch langer konden doordoen. Het inschrijvingsgeld werd verdeeld aan de winnaars en de runners-up. Er zijn vier categorieën: heren, dames, gemengd en kinderen. De vorige jaren werd de eiersmijting altijd georganiseerd door café De Zon, maar omdat de cafébazin bijna stopt hebben wij voor de eerste keer de organisatie overgenomen. De opkomst was goed. Vooral bij de kinderen zien we veel belangstelling.”

Stress

Twee van die kinderen zijn Imke Stragier (9) en Renz Dewachter (10). “Het is de eerste keer dat we meedoen”, vertellen ze. “Het is vooral om te lachten dat we meedoen, niet echt om te winnen. Het was wel leuk, al heb je wel wat stress als je moet vangen. Dan moet je met je handen een mooi kommetje maken en hopen dat het ei niet breekt.”

Ook Renz Dewachter en Imke Stragier namen deel. © Tom Gheeraert

Het verste dat ze gooiden was zeven meter. “Het gooien is het leukste. Soms is het wel grappig als de andere op zijn hoofd of kleren krijgt. Als het bij jezelf gebeurt is het natuurlijk minder leuk”, zegt Imke. “Blijkbaar zeggen ze dat eieren goed zijn voor je haar, maar ik weet het niet hoor. Zeker met die schalen is het vooral heel vies.”

Bij de kinderen ging de eerste prijs naar Lars Vandebroucke en Kyano Merie met een worp van 12 meter, gevolgd door Ezron Prinzie en Phara Vanderriest met 11 meter. Bij de dames was de eerste plaats voor Hanne Vanneste en Emma Tant (18 meter) en de tweede plaats voor Melissa Bulckaen en Hannelore Brulez (14 meter). In de categorie gemengd wonnen Hanne Vanneste en Jan Vanneste (23 meter). Zilver was voor Mariska Degryse en Robin Vandermeersch (16 meter)

Bij de heren moesten Dylan Bouckenooghe en Steve Descamps uiteindelijk de duimen leggen voor Toon Kint en Marco Willemyns. Zij braken het record met een worp van 28 meter. Steve en Dylan behaalden wel de tweede plaats bij de heren met een worp van 26 meter.

Dolle Dinsdagstoet

De kermis in de Madonna is trouwens nog volop bezig. Dinsdagavond vindt de apotheose plaats met de traditionele Dolle Dinsdagstoet. Door rioleringswerken in het dorp kan de stoet echter niet bewegen en daarom pakt het comité uit met ‘De Stoet die bleef stille staan’, waarbij her en der in het centrum van de Madonna animatie te zien zal zijn.