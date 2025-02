West-Vlaams Kampioenschap Beerpong 2025 vindt plaats in Hooglede

Het West-Vlaams Kampioenschap Beerpong 2025 wordt op zaterdag 15 maart georganiseerd in Den Akker, Hooglede. Het evenement is officieel erkend door het Belgisch Kampioenschap Beerpong (BK Beerpong) en biedt een kwalificatiemoment voor de nationale finale later dit jaar.

De competitie start om 18.30 uur en staat open voor maximaal 48 teams. Deelnemende teams worden ingedeeld in 12 poules van vier, waarna de beste teams doorstromen naar een knock-outfase. De winnaars ontvangen een deelnamevoucher ter waarde van 100 euro voor het BK Beerpong, inclusief toegang tot het nationale toernooi, het tweedaags festival en de camping.

“Beerpong wordt al lang niet meer uitsluitend als recreatieve activiteit gezien. Het kampioenschap benadrukt het competitieve en strategische aspect van de sport, waarin precisie en samenwerking essentieel zijn. De erkenning door het BK Beerpong onderstreept dit. Dit kampioenschap is een belangrijke stap om de sport verder op de kaart te zetten in West-Vlaanderen”, aldus organisator Staf Putman.

“Met Yakari Pyckavet zitten ze ook met een echt Belgisch kampioen in ons dorp. Hij kroonde zich in september 2024, samen met zijn ploegmaats Nelis Himpe, tot officieel Belgisch kampioen Beerpong 2024. We hopen dan ook deze heren te mogen ontvangen op het West-Vlaams kampioenschap! Ze zullen wel nog een plekje over hebben op hun palmares.” (lacht)

Afspraak op zaterdag 15 maart in Den Akker in de Oude Rozebekestraat 53A in Hooglede. Maximaal 48 teams, 30 euro per team.