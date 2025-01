West-Vlaams gezin wint Lotto op oudejaarsavond en is in één klap drie miljoen rijker: “Maar ik blijf zeker werken in de zorg”

Bij de Extra Lottotrekking van dinsdag 31 december 2024 viel er één winnaar die de Jackpot van maar liefst € 3.000.000 in de wacht sleepte. De winnaars en hun kinderen vieren op dat moment oudejaarsavond bij vrienden. Ze weten dan nog niet dat zij de Jackpot hebben gewonnen. Het is pas een aantal dagen later dat de winnares bij het controleren van haar spelticket te horen krijgt dat ze de Nationale Loterij moet contacteren.

Het winnende spelticket werd gekocht bij Standaard Boekhandel in Zwevegem. Voor het eerst is er in Zwevegem een lottowinnaar van die omvang.

Traantje

“Ik stond in de winkel en hoorde het winnend geluidje”, vertelt de winnares. “De medewerker aan de balie overhandigde mij een ticket waarop stond dat ik moest bellen naar de Nationale Loterij. Ik kreeg het even benauwd.”

“Ik had een droge mond en wist niet meer waar ik was. Ik besefte toen nog niet dat ik de winnaar van de Extra Lotto Jackpot van € 3.000.000 was en dat ik bij de trekking de enige was die de juiste spelcombinatie had gekozen.”

“De winnares vertrouwde ons toe dat ze echt helemaal ondersteboven was,” vertelt Liliane Goor van de Nationale Loterij. “Ze belde haar echtgenoot die al even overrompeld was. Er vielen bij hem ook een paar traantjes, maar dat is dan van puur geluk. Het koppel vertrouwde het goede nieuws toe aan hun beste vriend. Die geeft meteen het advies om het echt aan niemand te vertellen.”

Blijven werken

“Dat is niet gemakkelijk”, vertelt de winnares. “Je wil het leuke nieuws eigenlijk met anderen delen, maar het is best dat je dat niet doet.”

Wat ze met hun winst zullen doen, zullen ze binnen een aantal weken bekijken. “We gaan het allemaal rustig laten bezinken en dan zien we wel.”

Uiteraard hebben ze al een aantal ideeën: een renovatie van hun woning en een mogelijk een reis naar het buitenland, misschien wel naar Amerika. “De kinderen hebben zin om de wereld te verkennen.”

Misschien dat ik ooit wat minder ga werken of een andere functie ga uitoefenen, maar ik blijf me zeker inzetten in de zorgsector

Aangezien de winnares ook dolgraag kookt en graag experimenteert in de keuken, zou er wel eens een mooie keukenrobot op het aanrecht kunnen verschijnen. Stoppen met werken zit er alleszins niet in. “Wij doen ons werk graag,” vertellen de winnaars. “Misschien dat ik ooit wat minder ga werken of een andere functie ga uitoefenen, maar ik blijf me zeker inzetten in de zorgsector.”

Wat ze nooit meer zullen moeten doen is geld lenen. En dat is voor hen een ware opluchting. Jarenlang spelen ze al met Lotto. “Altijd twee roosters.”, vertelt Liliane. “Bovendien spelen ze al meer dan 10 jaar dezelfde nummers: verjaardagen, leeftijden, ze hebben allemaal een specifieke betekenis,” weet ze.

“Om deel te nemen gaan ze altijd naar de krantenwinkel en ze krassen sporadisch ook een krasbiljet. Ze beseffen wel dat hun leven drastisch een nieuwe richting uitgaat, maar voor hen is belangrijk dat het leven zijn gang blijft gaan. “Blijf gewoon” is dan ook het levensmotto van een dolgelukkige winnares.”

Symbolische cheque

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, werd vrijdagvoormiddag symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan Julie Steyaert verantwoordelijke van de Standaard Boekhandel in de Otegemstraat door Liliane Goor van de Nationale Loterij.

“Het is fantastisch dat het spelticket in onze winkel verkocht werd. Dit zal misschien een boost geven,” besluit Julie Steyaert.

(ELD)