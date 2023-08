West-Vlaams gezin nog altijd niet thuis na horrorreis in Slovenië: “Onze caravan zat vol modder, we zijn alles kwijt”

Wat voor Pieter Suestrone en Mendy Dejonckheere uit Menen en hun twee zoontjes en moeder een prachtige rondreis moest worden in Slovenië, draaide uit op een nachtmerrie. Vrijdagnacht moest het gezin uit hun caravan vluchten voor de overstromingen en modderstroom door de hevige regenval. Daarbij raakten ze alles kwijt, buiten een klein zakje met hun gsm’s. Het gezin is op de terugweg, maar volgens hen krijgen ze zo goed als geen hulp van de Belgische overheid. “De Nederlandse toeristen hier werden gerepatrieerd met een bus, maar wij moeten onszelf maar redden.”

Vrijdagnacht werden Pieter Suestrone en Mendy Dejonckheere uit Menen wakker geschrikt toen hun kampeerplaats begon vol te lopen met water. “Het water steeg aan een razendsnel tempo. Drie minuten nadat de brandweer was toegekomen, was het peil nog tien centimeter gestegen. We wisten direct: we moeten hier weg. Met het gezin hebben we nog vlug een zak kunnen nemen om onze gsm’s erin te stoppen. Het water kolkte rond ons. Op een bepaald moment stond het water tot aan onze middel en stonden we doodsangsten uit.”

Het gezin werd tijdelijk opgevangen in een school vlakbij. © gf

Het gezin werd tijdelijk opgevangen in een school vlakbij. “We zaten uren zonder bereik en elektriciteit. De plaatselijke bevolking heeft er alles uit de kast gehaald om ons te helpen voor droge kleding, dekens, enzovoort.” Tijdens de noodsituatie probeerde hun buurvrouw Marleen Hennion contact te houden met hen. “Door het slechte bereik kunnen we niet bellen en duurt het soms uren voor ik antwoord krijg op een bericht. Voor hen is dat heel zwaar. Ze zitten er mentaal door en zeker de kinderen, die nog in de lagere school zitten en gewoon van hun vakantie wilden genieten.”

“Het enige wat ze nog over hebben, zijn de kleren die ze op dat moment droegen”

Pieter en Mendy zijn zowat alles kwijt: “Ons halve huis zat in onze caravan.” © gf

Van de spullen van het gezin blijft zo goed als niets meer over. “De caravan hebben ze verderop op z’n zij teruggevonden. Mensen uit de buurt hebben geholpen om hem recht te trekken en daarna hebben ze er honderden kilo’s modder uitgehaald. Enkel de kleren die ze op dat moment droegen, hebben ze nog over”, vertelt Marleen. “Ons halve huis zat in onze caravan. We hadden gehoopt dat we nog wat spullen konden recupereren, maar tevergeefs”, schrijft Pieter.

Weinig hulp van ambassade

Pieter, Mendy en hun twee zoontjes en mama kregen voorlopig nog niet veel hulp van de Belgische ambassade. “De zus van Pieter heeft contact gezocht hier in België. Zij kreeg te horen dat als er medische hulp nodig is, ze contact zullen opnemen met Pieter. “Maar ze hebben eten, kleren en een dak boven hun hoofd nodig”, reageerde de zus. “Dan moeten jullie hulp vragen aan de plaatselijke bevolking”, was het antwoord. Als ik kon, was ik direct in de auto gesprongen om ze te halen, maar we weten niet eens of we er wel zullen geraken”, vertelt Marleen.

“Als ik kon, was ik direct in de auto gesprongen om ze te halen, maar we weten niet eens of we tot bij hen zouden geraken”

Een groot contrast volgens Pieter met de buurlanden. “De Nederlandse ambassadeur kwam langs vlak nadat het gebeurde, toen we nog met de toeristen in de crisisopvang zaten. Zij werden met een bus gerepatrieerd, net zoals de Duitsers bij ons. Maar de ambassade laat ons in de kou staan. Gelukkig zijn deze Sloveense mensen heel gastvrij, vriendelijk en behulpzaam. We zijn hen zo dankbaar dat ze ons wilden helpen.”

Inzamelactie

De caravan van Mendy en Pieter is volledig stuk. © gf

Woensdagochtend kon het gezin eindelijk beginnen aan hun lange tocht terug naar huis. “Onze auto heeft ook half onder water gestaan en om de zoveel keer gaat het alarm af. Maar we hebben geen andere keuze. Alle vluchten zijn volgeboekt en het openbaar vervoer ligt plat”, schrijft Mendy.

Buurvrouw Marleen startte ondertussen een kleine inzamelactie voor het gezin. “Ze hebben heel wat meegemaakt. Mendy werd door de waterstroom tegen een muur gesleurd en heeft nu pijn aan haar been. De medicatie van haar moeder in de caravan zijn ze kwijtgeraakt, net zoals alle andere spullen. Daarom willen we hen toch een klein beetje proberen helpen en hebben we een rekening geopend. Mensen kunnen een gift overschrijven met de vermelding ‘Steun Mendy en Pieter’ naar het rekeningnummer BE59 9501 7994 4126.”

“Mendy en Pieter zijn veel kwijt geraakt, we zullen in Menen klaar staan om hen op te vangen met open armen”

Maar Marleen kreeg ondertussen ook al negatieve reacties op de inzamelactie. “Mensen gaan er vanuit dat als je geld hebt om op reis te gaan, dat je ook wel geld genoeg hebt voor zoiets. Maar Mendy en Pieter zijn zo goed als alles kwijt geraakt. Heel veel van hun spullen zaten in die ondergelopen caravan. De verzekering zal normaal wel tussenkomen voor de caravan, maar alles anders valt daarbuiten. Wij zullen alvast hier in Menen klaarstaan om hen op te vangen, want het is het beste om mensen te helpen”, besluit Marleen.