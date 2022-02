Wesley Noë finalist in ‘First Maitre d’Hotel of Belgium’

Wesley Noë (42) werd geselecteerd om deel te nemen aan de meesterschapswedstrijd ‘First Maitre d’Hotel of Belgium 2022’. Acht kandidaten willen het beste van zichzelf geven en in maart komen we te weten wie deze eervolle titel in handen krijgt.

“De horeca met lekker eten en heerlijke dranken spreekt mij al van in mijn jeugd aan”, vertelt Wesley. “Ik volgde de studierichting maître d’hotel in Ter Groene Poorte in Brugge en volgde nog een extra opleiding sommelier bij Syntra West. Daardoor leerde ik de echte goede wijn kennen en kreeg ik de wijnmicrobe te pakken. Ik werkte een goede 25 jaar in de horeca bij bekende sterrenrestaurants en hotels. Daar deed ik heel wat ervaring op.”

“Dit was een job die mij enorm lag, maar toen ik mijn vriendin Jessica Schram leerde kennen en iets later papa werd van vier kinderen moest ik een keuze maken. Werken in de horeca en een groot gezin runnen is geen ideale combinatie.”

“Ik besloot een leerkrachtenopleiding te volgen bij Vives en sta nu in het onderwijs. Ik geef les in de hotelschool COOVI in Anderlecht, waar ik praktijkles restaurant en theorieles wijn- en drankenkennis geef.”

Hoogstaande wedstrijd

De meesterschapswedstrijd ‘First Maitre d’Hotel of Belgium 2022’ vindt plaats op maandag 14 maart in restaurant Paul De Pierre bij Paul-Henri Cuvelier in Maarkedal. Wesley is de enige West-Vlaming bij de finalisten. “Ik ben alvast erg trots dat ik mag deelnemen”, gaat Wesley verder. “Het gaat dan ook over een hoogstaande wedstrijd die uit verschillende proeven bestaat. Er komt een schriftelijk examen met een degustatie van twee wijnen, een eigen geflambeerde zaalbereiding rond twee opgelegde producten, een proef kaasplank en bier, een zaalversnijding van drie verschillende producten, opname van een bestelbon van een op voorhand afgeleverde restaurant- en wijnkaart, de dienst van versterkte wijnen en de theeservice.”

“Zoals je merkt is dit een hele boterham en het zal moeilijk zijn om alle proeven tot een goed einde te brengen. Ik heb wat schrik voor de proef rond kaasplank en bier. Ik ben meer gespecialiseerd in wijnen. De eigen zaalbereiding is voor mij ook niet simpel. Hier moet ik mijn eigen creatie aanbieden en het is moeilijk in te schatten hoe de jury hierover zal oordelen. Gelukkig krijg ik veel steun vanuit mijn school. Ik kreeg de kans om enkele proeven in school met mijn leerlingen te oefenen. Ik heb er alvast veel zin in en niets is onmogelijk. In 2019 won Andy De Brouwer, een oud-leerling van mij.” De officiële proclamatie vindt plaats op maandag 21 maart.” (NS)