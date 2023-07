Wesley Butstraen lanceert nieuw kledijmerk Ennih.be: “Manier om Ieperlingen te verenigen”

Altijd een sweater, hoodie, t-shirt of totebag willen dragen die je liefde voor Ieper uitschreeuwt? Dan kan je voortaan terecht bij het pas gelanceerde kledijmerk ‘Ennih.be’ van Wesley Butstraen. Onder andere met de Ieperse verbastering van het Engelse ‘ain’t it’ en ‘Achtduustneegnonderd’ op de kledij hoopt hij ook de Ieperlingen te verbinden. “Komende weken en maanden komen nog meer gemeenten”, zegt Wesley.

Wesley Bustraen (43) is geboren en getogen Ieperling en is stafmedewerker bij de toeristische dienst van Ieper. Voordien was hij jarenlang verantwoordelijke van speelpleinwerking Sporrewoan. Hij woont met zijn vrouw Evelien Bolle en kinderen Gaultier, Manon en Maud in De Panne. “Maar mijn hart ligt in Ieper”, vertelt Wesley. “Enkele jaren geleden vormde zich een idee in mijn hoofd. Een idee om mensen te verbinden. Voor mij was het toen niet het goede moment om dat idee uit te werken en ik dacht dat iemand anders wel actie ging ondernemen met een soortgelijk idee. Maar dat gebeurde niet. Ook het jaar erop zag ik geen dergelijk initiatief ontstaan. En ook vorig jaar zag ik niets verschijnen… Ik besloot om mijn idee op mijn persoonlijke takenlijst van 2023 te zetten en zelf de handen uit de mouwen te steken.”

Community wear

Het resultaat is het kledijmerk Ennih.be met een duidelijke link met steden en gemeenten in de Westhoek. Bij de lancering op dinsdag 4 juni is de Ieperse collectie al te koop, en er volgen de komende weken en maanden nog meer gemeenten en designs. “Ik ben zot van Ieper. Er zijn veel Ieperlingen trots op hun stad en dat is een manier om dat uit te dragen en elkaar te verenigen. Ik werd geïnspireerd door community wear van andere steden, zoals Gent, Antwerpen, Brugge… Zelfs Roeselare heeft een stadslijn. Het zou tof zijn mochten we ook in Ieper, of andere gemeenten in de Westhoek, die verbondenheid kunnen creëren.”

Duurzaam

De zoektocht naar het beste product startte ongeveer anderhalf jaar geleden. “Zo kwam ik terecht bij een producent die textiel bedrukt op maat, maar vooral ook een aantal belangrijke principes hoog in het vaandel draagt, zoals duurzaam biokatoen of een mix van biokatoen en gerecycleerd polyester met een print die voldoet aan de strengste milieunormen. De collectie van Ennih.be is geen fast fashion, er wordt enkel geproduceerd op bestelling. 95% van de bestellingen worden binnen de 72 uur verzonden naar de klant. Geen massaproductie en grote stockvoorraaden aan dumpprijzen, maar klantgerichte bestellingen gemaakt van duurzame materialen.”

Ennih-community

Wesley benadrukt wel dat hem niet te doen is om veel winst te maken. “Door de hoge standaards bij product en productie zijn woekerwinsten uit den boze”, zegt Wesley. “Een deel van de opbrengst wordt wel opnieuw geïnvesteerd in de Ennih-community. Er komen acties om lokale organisaties of goede doelen een hart onder de riem te steken. Ook ga ik acties opzetten op lokale events: wie iets kocht via de webshop wordt dan bijvoorbeeld getrakteerd. Zo proberen we mensen samen te brengen.”

IPRLNKsje

Er zijn verschillende designs: de postcode in cijfers, achtduustneegnonderd voluit uitgeschreven, IPRLNK – voor de kindjes IPRLNKsje – en natuurlijk Ennih. “Een typische uitdrukking uit de Westhoek die er kwam de Engelsen die hier in de Eerste Wereldoorlog zaten. Het is eigenlijk een verbastering van Ain’t it. ‘It’s a bloody war, ain’t it’, hoorde je vaak. Maar honderd jaar geleden kenden de mensen nog niet zo veel Engels. Zo hoorden wel bepaalde klanken, en daardoor zeggen we dat in Ieper. Ook in Poperinge wordt dat heel veel gezegd. Er zijn twee schrijfwijzen. Zonder h is ook toegelaten, maar met de h ben je zeker dat iedereen het correct zal uitspreken. Dan kan je meteen de link leggen en weet je dat je in de Westhoek bent.”

Of het concept even goed zal aanslaan als in Antwerpen of Gent is nog koffiedik kijken, maar Wesley heeft er een goed oog in. “De afgelopen tijd droeg ik wel al eens mijn trui op straat en dan kreeg ik wel veel positieve reacties van de mensen. Ik hoop alvast dat het in de smaak valt zodanig dat Ieperlingen kunnen tonen hoeveel ze van hun stad houden.”

Andere steden en gemeenten

Het blijft niet bij deze eerste collectie. Er zitten nog heel wat ideeën in de pipeline. “Na Ieper komen nog andere gemeenten aan bod. Ideeën voor Poperinge, Heuvelland, Langemark-Poelkapelle, Diksmuide en De Panne staan al klaar. Het is wel de bedoeling om altijd lokale verankering te zoeken. Wie dus in één van deze gemeenten woont en wat ziet in de ideeën, mag mij altijd contacteren.”

“Voor de uitwerking van een aantal ontwerpen, gericht op jongeren, werk ik samen met mijn dochter Manon, want wie kent de jeugd beter dan de jeugd zelf, ennih?”, besluit Wesley met een knipoog. (TOGH)