Wervikse organiseert in november witte mars voor meer gerechtigheid na zinloos geweld: “Voor mijn dochter en alle andere slachtoffers”

Op 25 november wordt in Brussel een witte mars georganiseerd voor alle slachtoffers van seksueel misbruik en zinloos geweld. “Slachtoffers moeten beter gehoord en begeleid worden en daders worden nog al te vaak te licht gestraft”, zegt de 45-jarige initiatiefneemster uit Wervik. Haar minderjarige dochter werd net als drie vriendinnetjes misbruikt door haar overbuurman. De man kwam er vanaf met één jaar effectief. “Het voelt alsof hij beter geholpen werd dan wij.”

Het misbruik begon in 2017, toen het meisje negen jaar was. “Hij lokte haar met de laatste nieuwe spelletjes op zijn PlayStation en Wii console”, vertelt haar moeder. De man was in de wijk graag gezien en was er ook bij op de eerste communie van haar dochter.

De 36-jarige dader maakte in totaal vijf slachtoffers onder wie zijn eigen nichtje. Hij gaf het misbruik toe en ging ook over tot het uitbetalen van de schadevergoedingen. Tegen zijn veroordeling tot zes jaar cel ging hij wel in beroep. “Resultaat: vier jaar cel, waarvan één jaar effectief”, klinkt het. “Een enorme ontgoocheling was dat. Het voelde alsof we door het gerecht in de steek waren gelaten.”

Het hof van beroep oordeelde dat er in eerste aanleg te weinig rekening was gehouden met de verstandelijke beperking van de man. “Terwijl hij een kei is in manipuleren en het vertellen van leugens. Hij praatte zijn slachtoffers een schuldgevoel aan en maakte ze bang, zodat ze niet met het misbruik naar buiten zouden durven komen. En dus zwegen ze.”

Mijn dochter kampte ook met schuldgevoelens, omdat ze een van haar vriendinnen had meegenomen. Ook zij werd uiteindelijk door de dader misbruikt

De zaak kwam uiteindelijk aan het licht, nadat een van de meisjes toch sprak. De dertiger mocht ook tien jaar lang geen contact meer hebben met minderjarigen, maar kwam tussen de twee vonnissen in gewoon weer bij zijn slachtoffers in de wijk wonen. “Vlak nadat de hele zaak aan het licht was gekomen, kreeg hij een straatverbod, maar in december 2020 woonde hij hier plotseling terug. Toen ik de politie belde, kreeg ik te horen dat zijn voorwaarden versoepeld waren. Niemand had het blijkbaar nodig gevonden om ons daarvan op de hoogte te brengen.”

Moedige getuigenis

De vrouw raakte tijdens het proces zwaar teleurgesteld in de werking van het gerecht. “Wij moesten ons gedeisd houden, anders kon hij in de rechtbank nog de slachtofferrol spelen. Anderhalf jaar lang hebben wij met onze gordijnen dicht geleefd. Mijn dochter kon onmogelijk op zijn huis zitten kijken en ging door een diep dal. In het begin had ze erge nachtmerries en sloot ze zichzelf op in haar kamer. Ze schaamde zich enorm voor wat er gebeurd was, vertrouwde niets of niemand meer. Ze kampte ook met schuldgevoelens, omdat ze een van haar vriendinnen had meegenomen. Ook zij werd uiteindelijk door hem misbruikt.”

Vanaf 18 uur verzamelen we aan het justitiepaleis in Brussel. Om 19 uur worden daar enkele toespraken gehouden, gevolgd door een optocht met witte ballonnen, kaarsen en lichtjes

Het meisje legde een tijd geleden zelf nog een moedige getuigenis af in de rechtbank van Kortrijk. “Hij nam me mijn onschuld en mijn jeugd af. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt met andere meisjes”, klonk het geëmotioneerd.

De dader verhuisde ondertussen naar Zonnebeke, de buurmeisjes hebben sindsdien geen enkel contact meer met elkaar. “Vroeger speelden ze altijd samen op straat, maar daar kwam abrupt een einde aan.”

De andere ouders delen het gevoel dat de dader er te licht van afkwam. “Vandaar die witte mars: die organiseren we, opdat de slachtoffers van seksueel geweld beter gehoord zouden worden en daders niet meer kunnen wegkomen met zo’n lichte straf. Zelf zullen we daarmee moeten leren leven, maar voor andere slachtoffers is het misschien nog niet te laat”, klinkt het.

Woede en frustratie

Met haar dochter gaat het ondertussen iets beter, al heeft ze nog een lange weg af te leggen. “Ze is nog altijd erg angstig, durft ’s avonds nog altijd niet alleen naar buiten. Als er op straat een man nadert, steekt ze snel over.”

Met de witte mars – ‘A Walk For Justice’ – wil de vrouw haar woede en frustraties omzetten in iets goeds. Het is ook geen toeval dat de mars plaatsvindt op 25 november, de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. “Vanaf 18 uur verzamelen we aan het justitiepaleis in Brussel. Om 19 uur worden daar enkele toespraken gehouden, gevolgd door een optocht met witte ballonnen, kaarsen en lichtjes. Onze dochter zal er zelf ook voor de laatste keer haar verhaal doen.”