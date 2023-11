Wervikse fans wuiven Yu Takenouchi uit op de Koppenbergcross

De fanclub uit Wervik van de Japanse veldrijder Yu Takenouchi (36) wuifde woensdag op de Koppenbergcross in Melden (Oudenaarde) hun idool uit. Hij was toe aan zijn allerlaatste veldrit in ons land en keert niet meer terug. Er waren 27 deelnemers, twee gaven op, Yu eindigde op twee ronden van de jonge winnaar Thibau Nys.

“Yu gaat terug naar Japan, hij wordt voor de tweede keer papa”, zegt uitbater Antony Verschaeve van café ‘t Lusterke in de Molenstraat. Sedert 2016 is er daar een supportersclub opgericht voor Yu Takenouchi. “Maandag kwam hij op bezoek”, zegt Antony. “Met negen supporters trokken we naar de Koppenbergcross. Yu reed in ons land enkele cyclocrossen. Eerst in Ardooie en daar tekenden we ook met enkele fans present. Het is enkele jaren geleden dat hij nog in ons land was. Onder meer door corona. Ondertussen reed hij in Japan op gravel en nam deel aan mountainbikewedstrijden.”