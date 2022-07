Wervikse Fanclub van Tadej Pogacar woensdag in Vive le Vélo

De eerste fanclub in ons land voor tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar is woensdagavond te zien in Vive le Vélo op VRT. Sammy Neirynck komt woensdag tijdens de rit van Lille Métropole naar Arenberg Porte du Hainaut een reportage maken over de Pogiboys. De vijfde rit wordt een mini-Parijs-Roubaix.

“We verzamelen om zeven uur aan ons clublokaal sfeercafé Black Pearl op het Sint-Maartensplein”; zegt stichter Jeroen Mahieu. “Sammy Neirynck contacteerde me enkele weken geleden. We vatten post in Wallers. Iedereen kan alvast mee. Ik hoop dat we met zoveel mogelijk van de partij zijn tijdens deze kasseienetappe.”

Publischilder Filip Cardoen uit Moorslede schilderde ondertussen in opdracht van de fanclub een bord met een cartoon van Tadej Pogacar. “Daarmee gaan we woensdagmorgen naar zijn hotel in Rijsel”, zegt Filip.

Na drie dagen voor een massa volk in Denemarken verhuist de Tour naar Frankrijk. Dinsdag is er de rit van Duinkerke naar Calais. “We gaan dan kijken naar de passage op de Côte du Cap Blanc-Nez, een beklimming van vierde categorie op zo’n tien kilometer van de finish. Donderdag gaan we dan naar de pittige aankomst in Longwy in de Ardennen.”

Lidkaarten voor de fanclub kosten twintig euro, inbegrepen een petje van de Pogiboys. “Jaarlijks organiseren we een barbecue voor de leden en telkens we naar de koersen gaan kijken, stuur ik een e-mail om met zo veel mogelijk man te gaan”, zegt Jeroen. “Bedoeling is om komend seizoen autobussen in te zetten om te gaan supporteren.” (EDB)