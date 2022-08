Wervikanen present in Noordeloos, het knikkerdorp van Nederland

Acht Wervikanen nemen vandaag, woensdag, in Noordeloos deel aan het Nederlands kampioenschap knikkeren. Noordeloos noemt zich het knikkerdorp van Nederland. Het is tussen Breda en Utrecht een dorp in de provincie Zuid-Holland. Noordeloos telt 1.200 inwoners.

De deelnemers uit de Tabaksstad zijn vooral leden van de knikkerclub Les Boules D’Or, de allereerste officiële knikkerclub in België met als clublokaal café ’t Lusterke in de Molenstraat. De club van cafébaas en voorzitter Anthony Verschaeve organiseerde in november vorig jaar in de stadszaal Oosthove het BK knikkeren.

Manu Carlier werd toen tweede en is ook mee naar Noordeloos. “In totaal zijn we met tien”, zegt Anthony. “In Noordeloos is er een feestweek en heel veel te doen. We vertrokken dinsdag en keren zondag terug.”

Als enige Belg deed hij in 2016 mee aan de veertigste editie van De Ovale Stuiter, het Nederlands kampioenschap knikkeren in Noordeloos met 200 deelnemers. Wegens de pandemie trok men de afgelopen twee jaar niet richting Nederland.

Kinderknikkeren (tot 14 jaar) start om 16.15 uur. Voor de volwassenen begint het om 19 uur. (EDB)